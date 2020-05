UNAS: "I COE non sono numeri, ma persone, imprese e famiglie che soffrono!!!"

UNAS: "I COE non sono numeri, ma persone, imprese e famiglie che soffrono!!!".

MANIFESTAZIONE ED INIZIATIVE

Il Consiglio Direttivo di UNAS, riunitosi straordinariamente nel pomeriggio di oggi, domenica 3 maggio 2020,

STANTE

il prorogarsi dell’assenza di informazioni circa i decreti in emanazione, specialmente quello sulle riaperture di cui non ci è ancora dato sapere i contenuti

CONSIDERATO CHE

- il decreto attualmente in vigore scadrà lunedì 4 alle ore 24, e con esso – si spera - anche il divieto assoluto di mobilità delle persone con le relative sanzioni previste

- si vuole evitare agli associati partecipanti il concreto rischio di una sanzione pesante per il mancato rispetto di tale divieto

SPOSTA LA MANIFESTAZIONE

di 24 ore, ovvero a martedì 5 maggio ore 10:00 - In Piazza della Libertà

CONTESTUALMENTE CONVOCA

per lunedì 4 maggio ore 10:00 una riunione delle categorie interessate via ZOOM

(gli inviti arriveranno in serata via email o richiedibili da domani mattina alle 8:30 in segreteria) nella recondita speranza (e poca convinzione) che per l’occasione di possa avere il testo del decreto almeno in bozza, per confrontarsi democraticamente con coloro che ne subiranno le conseguenze.

Comunicato stampa

IL CONSIGLIO DIRETTIVO UNAS





