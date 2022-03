UNAS: "Istanza disperata su Gasolio e Utenze"

In data odierna UNAS – per le Piccole e Medie Imprese - ha richiesto un incontro urgente alle Segreterie di Stato alle Finanze ed all’Industria ed Artigianato, allo scopo evidenziare le grandi difficoltà in capo alle imprese sammarinesi che stanno convivendo con aumenti di luce, gas ed ora GASOLIO per autotrazione fuori da ogni logica e sostenibilità economica. Il gasolio sta crescendo di 10 centesi al giorno, e sta arrivando alla quota di 2,00 euro a litro (in Italia è già stato sforato questo tetto). Le utenze luce e gas hanno avuto crescite notevoli e le imprese stanno iniziando a considerare la sospensione delle attività per mancanza di economicità tra costi di produzione e relativi volumi di fatturato. Uno su tutti l’autotrasporto! Insostenibile fare viaggi in queste condizioni, impensabile non farli per la necessità di rispettare gli impegni economici assunti con gli investimenti fatti. Ma con il gasolio oltre agli autotrasportatori in senso stretto ci sono le grandi flotte di mezzi strumentali di ogni piccola e media impresa. Per questo abbiamo richiesto di poter essere convocati per un confronto sul tema, auspicando aiuti di Stato alle imprese coinvolte e - nel frattempo - invitando caldamente ad introdurre DA SUBITO misure almeno lenitive in attesa di ristori più importanti. Nelle misure che invitiamo a considerare da subito:

- innalzamento della quota SMaC da 15 a 30 cent, in virtù del fatto che con un prezzo più le imposte applicate sul prezzo finale di fatto aumentano

- estensione immediata della SMaC Card alle imprese per beneficiare anche loro di questa azione lenitiva fondamentale per la sostenibilità delle imprese

- blocco del prezzo delle utenze a fronte di potenziali ulteriori aumenti di gas e energia elettrica.

c.s. consiglio direttivo UNAS