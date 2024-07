UNAS lancia una nuova campagna contro il lavoro abusivo nel settore dei servizi alla persona

UNAS (Unione Nazionale Artigiani e PMI) è nuovamente impegnata nel lancio di una nuova campagna contro il lavoro abusivo nel settore dei servizi alla persona. Dopo l’approvazione dell’Istanza d’Arengo proposta dal direttivo, la campagna, intitolata "STOP AL LAVORO ABUSIVO, SCEGLI I PROFESSIONISTI DEL MESTIERE”, mira a sensibilizzare il pubblico sui rischi legati al lavoro non regolamentato e a promuovere l'importanza di scegliere professionisti qualificati e regolarmente autorizzati. "Il lavoro abusivo non solo mette a rischio la sicurezza e il benessere dei clienti, ma danneggia anche l'economia e i diritti dei lavoratori," afferma UNAS. "Con questa campagna vogliamo informare e proteggere i cittadini, assicurando che i servizi ricevuti siano di alta qualità e conformi alle normative vigenti." La campagna " STOP AL LAVORO ABUSIVO, SCEGLI I PROFESSIONISTI DEL MESTIERE" prevede una serie di iniziative, tra cui: - Spot televisivi e radiofonici: brevi messaggi informativi saranno trasmessi sulle principali emittenti nazionali per sensibilizzare il pubblico sui pericoli del lavoro abusivo. - Materiale informativo: manifesti, brochure e volantini saranno distribuiti o affissi nei principali centri urbani e presso i punti di interesse del settore. - Richiesta di supporto alle autorità: UNAS si adopererà verso le istituzioni per rafforzare i controlli e le sanzioni contro il lavoro non regolamentato. UNAS invita tutti i cittadini a partecipare attivamente alla campagna, scegliendo con attenzione i professionisti a cui affidarsi e segnalando eventuali casi di lavoro abusivo alle autorità competenti.