UNAS: Michele Longoni, un nuovo artigiano pavimentista da oggi operativo Anche nei tempi di emergenza partono nuove imprese. Credere nel fare impresa è energia positiva per chi inizia e per tutta l’economia sammarinese

UNAS: Michele Longoni, un nuovo artigiano pavimentista da oggi operativo.

Da oggi a San Marino c’è un artigiano in più nel settore della posa pavimenti in parquet! In sé potrebbe non essere una notizia se non per l’UNAS, sistematicamente attenta alla categoria e che festeggia e dà il benvenuto ad un nuovo associato. Ma per tutti in realtà da festeggiare c’è … eccome! Una nuova licenza per la quale si sono gettate le fondamenta con consulenze via ZOOM, realizzate le pratiche con totale scambio di documenti digitali, concluso iter e pagamenti sempre a distanza … ed oggi Michele, in virtù di tutto il supporto ricevuto, può stampare copia della propria licenza appena convalidata ed iniziare a lavorare. “Dopo oltre vent’anni al servizio degli artigiani sono profondamente emozionato” afferma Pio Ugolini, direttore dell’UNAS – “perché dopo mesi di buio ed un lento tentativo di riapertura, riuscire ad aiutare chi nonostante tutto vuole ripartire e crearsi la propria impresa - la propria risposta occupazionale - è una carica di energia per tutti ed una concreta speranza che tutto quello che si sta passando finisca quanto prima, magari facendo quadrato per ripartire.” Per questo UNAS, nel dare il benvenuto alla ML PARQUET di Michele Longoni, auspica che ogni cittadino cerchi di privilegiare le imprese del territorio, quale concreto contributo al fare sistema.

Comunicato stampa

UNAS

I più letti della settimana: