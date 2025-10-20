UNAS presenta la Nona Edizione dell’Agenda Artigiani

Anche quest’anno la Nona edizione dell’Agenda Artigiani è in fase di distribuzione verso tutte le utenze della Repubblica di San Marino.

Questo importante strumento di promozione e informazione nasce e si consolida in un contesto economico non privo di sfide, sia a livello locale che internazionale. Proprio per questo, UNAS – Unione Nazionale Artigiani Sammarinesi desidera ribadire un messaggio chiaro: fare sistema è la chiave per rafforzare la nostra economia e sostenere le imprese del territorio.

Promuovere le imprese sammarinesi non è solo una missione per UNAS, ma una convinzione profonda, basata sulla certezza del valore, della professionalità e della qualità che gli artigiani e gli imprenditori della Repubblica sanno esprimere ogni giorno.

Con questo spirito, UNAS si rivolge a tutti i cittadini con un invito concreto:

“Consultate e richiedete preventivi partendo dalle ditte della nostra Repubblica: rappresentano una garanzia di regolarità, qualità, reperibilità post-lavori e, soprattutto, di fare sistema.”

La nuova edizione dell’Agenda Artigiani raccoglie oltre 480 attività di imprese associate, suddivise per categorie, a testimonianza della ricchezza, della varietà e della competenza che caratterizzano il tessuto produttivo sammarinese.

Fare parte di questo sistema significa contribuire in modo concreto alla crescita collettiva del Paese.

Non perdere la tua copia!

Controlla la tua cassetta postale: l’Agenda è in consegna in questi giorni.

Qualora non la ricevessi, puoi ritirarne una presso la Segreteria UNAS.



Il Direttivo UNAS










