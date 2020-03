UNAS: richiesta di misure urgenti a supporto dell’economia sammarinese, dell’artigianato e delle piccole e medie imprese

UNAS: richiesta di misure urgenti a supporto dell’economia sammarinese, dell’artigianato e delle piccole e medie imprese.

Lettera Aperta



Spett.le Segreterie di Stato

- Industria ed Artigianato

- Finanze

- Sanità

- Lavoro

- Turismo

- Affari Interni

- Affari Esteri

- Giustizia

- Pubblica Istruzione e Cultura

- Territorio



Oggetto: richiesta di misure urgenti a supporto dell’economia sammarinese, dell’artigianato e delle piccole e medie imprese



On.li Segretari di Stato

Alla luce dell’evoluzione e delle problematiche economiche che scaturiscono dalla diffusione del COVID 19, nonché dalle conseguenti ordinanze sanitarie, analizzato il settore in cui operiamo, siamo a trasmettere alcune osservazioni e richieste fondamentali per creare un contenimento ad una annunciata ulteriore crisi economica. Premesso che il problema sanitario ha avuto impatto immediato sul settore del turismo e ristorazione e notando che a distanza di pochi giorni si sta ampliando a macchia d’olio su tutta l’economia sammarinese, con la presente elenchiamo alcuni aspetti di intervento per un sostegno alle imprese che potrà dare un supporto nella gestione dell’emergenza.

- Moratoria dei mutui legati all’impresa ed all’imprenditore senza ammortizzatori sociali.

- Accesso ad un credito competitivo e sburocratizzato attraverso il supporto delle risorse per il credito agevolato per imprese in difficoltà.

- Snellimento delle procedure e sviluppo del Consorzio Fidi (Confidi) per il sostegno al ricorso a micro finanziamenti legati al pagamento di stipendi e contributi.

- Sospensione delle scadenze per utenze di energia, gas, acqua e rifiuti.

- Sostegno agli imprenditori che esercitano come persone fisiche, per i quali non esiste alcun ammortizzatore sociale:

o possibilità straordinaria di accesso alla CIG per gli artigiani, con imputazione dei costi al proprio fondo assegni familiari (gli artigiani sono gli unici che versano e pagano una enorme aliquota, pari al 5,6%);

o ipotesi di accesso straordinario ad una ipotesi di disoccupazione per 12 mesi, in caso di sospensione della licenza;

o possibilità di trasformazione della licenza in licenza part time per un massimo di tre anni in caso di completamento dell’orario con lavoro subordinato part time.

- Interventi per ridurre il cuneo fiscale sul costo del lavoro.

- Misure straordinarie per la gestione degli esuberi di manodopera

o Creazione di una dedicata causa di accesso alla CIG da denominare causa 4, ove – sulla falsariga della causa 1 (causa di forza maggiore), ove le imprese in difficoltà per i motivi sanitari, potranno ricorrere a questo strumento, diversamente non permesso;

o Gli oneri conseguenti devono essere assolutamente a carico dell’intera collettività (fiscalità) e non dei fondi alimentati dalle imprese, già in sofferenza per le cause di CIG ordinaria;

o Controlli e sanzioni per evitare ogni forma di abuso;

o Definizione di una quantità massima di ore;

- Semplificazione delle assunzioni a tempo determinato per agevolare le chiamate limitatamente al fabbisogno senza limite di rinnovi, fermo restando il limite totale di 18 mesi reali per la conversione in tempo indeterminato.

- Possibilità di slittamento e/o rateizzazione senza interessi, delle scadenze fiscali e contributive per le imprese che dimostrino l’effettivo stato di necessità

Quanto qui riportato non ha la pretesa di essere un elenco esaustivo, ma sicuramente è una serie di aspetti prioritari per i quali UNAS offre la massima disponibilità per approfondimenti sui temi e collaborazioni per l’eventuale sviluppo applicativo di quanto proposto, garantendo l’essere il tradizionale e concreto referente per il settore rappresentato.

Comunicato stampa

UNAS





I più letti della settimana: