UNAS: riunione di categoria via Zoom.

Oltre 100 associati hanno partecipato ‐ nella sola giornata di ieri – in diretta ZOOM agli incontri di categoria con elettricisti, idraulici, impiantisti in genere, edili, imbianchini e finitori, carrozzieri, officine meccaniche, gommisti ed elettrauto, divisi in 4 mega gruppi per coerenza di attività. Ed in programma già calendarizzati tanti altri incontri per arrivare a tutti in settimana. A tal proposito UNAS ha già inviato gli inviti via email ‐ ed i codici di accesso per la piattaforma ZOOM – per incontrare lunedì 20 aprile le categorie che soffrono e continueranno a patire la chiusura obbligatoria con fermo totale della attività (circa 80 associati del settore parrucchieri ed estetiste, oltre a chi non associato del settore, avrà piacere di essere comunque presente). Per gli incontri, oltre ai temi affrontati legati alla situazione organizzativa, fiscale e contributiva, di confronto, di richiesta chiarimenti ecc., verrà dedicato un ampio spazio per proporre e confrontarci anche su come fare proposte – nel rispetto della situazione sanitaria ‐ per cercare soluzioni e ipotizzare “il come” di una graduale apertura dei saloni ed essere propositivi verso coloro che faranno il protocollo sanitario per le riaperture di questi centri.



Comunicato stampa

Loretta Menicucci – Presidente UNAS



