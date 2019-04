UNAS: Servizio Elettronico di Recapito Certificato (SERC), importante offrire informazione e sostegno alle imprese

Come già noto in virtù delle email inviate dalla piattaforma della Pubblica Amministrazione, entro il 30 aprile 2019 tutti gli operatori economici sono tenuti a certificare un proprio indirizzo email al servizio elettronico di recapiti certificati (pena sanzioni). Tecnicamente è un qualcosa che assomiglia alla PEC italiana, ma nella forma, validità e sostanza è un protocollo totalmente diverso. Ma attenzione!!!! La PEC italiana non vale per il servizio sammarinese, così come il Recapito Certificato sammarinese non vale per relazionarsi con l’Italia che vuole la PEC. La “tNotice” è una raccomandata elettronica che puoi utilizzare in molti modi, ad esempio per una disdetta contrattuale, per una intimazione ad adempiere, per un sollecito, per una comunicazione condominiale e per ogni altro atto diverso da quelli giudiziari e di violazione al codice della strada. Non è una notifica, quindi non può essere utilizzata per atti giudiziari o multe. La “tNotice” ha pieno valore legale (a San Marino). È uno strumento digitale a firma (servizio elettronico di recapito certificato), normativamente equivalente alla posta raccomandata e alla PEC, con in più il valore probatorio del contenuto della comunicazione inviata. In poche parole, cosa devo fare per mettermi in regola? Per essere è più facile farlo che spiegarlo!!!! Il titolare (non è ammessa delega) deve recarsi in un ufficio postale sammarinese per registrarsi. Basta avere un proprio documento, il numero di COE dell’impresa e l’indirizzo email da certificare, indirizzo che diventerà la propria cassetta postale digitale per il ricevimento delle raccomandate digitali. L’operazione è gratuita ed entro 24 ore arriverà un messaggio nella propria casella postale, dove confermare la fine dell’operazione, personalizzando con una password. E se io NON avessi dimestichezza con l’email o NON avessi proprio l’email? Non preoccuparti! UNAS ha organizzato un servizio di assistenza per tutti gli associati in difficoltà. Per gli associati che non hanno dimestichezza La segreteria è a disposizione per un supporto, mentre per gli associati che non hanno una email propria UNAS conferma il servizio email gestite per conto terzi: un servizio che permette di trovare nell’associazione chi gestirà le email per te!

Comunicato stampa

UNAS