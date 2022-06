Uncivilised Paradigms / Paradigmi incivili DE.a.RE progetto triennale di ricerca sostenuto da Europa Creativa aperto ai giovani sammarinesi e/o residenti, entro i 35 anni operanti in qualsiasi disciplina, artisti e/o curatori d'arte

La Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo - BJCEM ( www.bjcem.org ) che ha appena realizzato lo scorso anno a San Marino MEDITERRANEA19 ( www.mediterraneabiennail.org ) e della quale San Marino è parte dal 1992 attraverso gli Istituti Culturali e l'Università di San Marino, invita i giovani sammarinesi entro i 35 anni a partecipare al bando Uncivilised Paradigms. Uncivilized Paradigms (Paradigmi incivili) è un corso online gratuito aperto a 50 partecipanti che affronta pratiche socialmente impegnate, New Genre Public Art, pedagogia critica e attivismo, in dialogo con le pratiche artistiche contemporanee. La premessa di Uncivilized Paradigms è che le pratiche artistiche non solo sono in grado di decostruire complesse crisi socioecologiche interdipendenti, ma sono in realtà in grado di sviluppare idee e storie per stati reciproci dell'essere, per smantellarle. Uncivilized Paradigms si concentra sul passaggio da schemi mentali e narrazioni debilitanti. Attraverso una serie di seminari, sessioni di gruppo di lavoro e masterclass, il programma esplora pratiche, proposte e ricerche artistiche della regione euromediterranea che possono prestarsi come strumenti da cui imparare. Lo scopo di questo corso è duplice; riflettere sulle nostre epistemologie sviluppando anche strumenti pratici che rispondano alla domanda: cosa significa "essere ecologici" in tempi di crisi multiple e convergenti? Uncivilised Paradigms è la prima azione di De.a.RE - DEconstruct and REbuild. Un progetto di ricerca triennale sostenuto da Europa Creativa cofinanziato dall'Unione Europea (Grant Agreement Project 101052900). DE.a.RE ha l’obbiettivo di valorizzare le competenze degli artisti, favorire la visibilità e la circolazione dei talenti e opere d'arte emergenti in Europa e non solo, e riflettere e dibattere sul ruolo degli artisti come vettori / attori di cambiamento nelle società contemporanee. Per ulteriori informazioni: DE.A.RE – DEconstruct And Rebuild | A 3-years project co-financed by the European Union – BJCEM Il bando è aperto ai giovani sammarinesi e/o residenti di qualsiasi nazionalità, entro i 35 anni, che operano in tutte le discipline, artisti e/o curatori d'arte. In allegato il bando e la scheda di partecipazione. Scadenza domenica 12 giugno 2022. Tutti gli artisti e i curatori che hanno già partecipato alle precedenti Biennali o altri progetto BJCEM possono partecipare. https://www.artandeducation.net/announcements/470558/de-a-re-deconstruct-and-rebuild- open-call

