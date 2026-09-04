UNICEF Italia sulla Nomina di Lorenzo Zurino ad Ambasciatore della Repubblica di San Marino presso la Nuova Zelanda.

“Rivolgo a Lorenzo Zurino, Imprenditore e Membro del Consiglio Direttivo dell’UNICEF Italia, i più sentiti auguri per la nomina ad Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica di San Marino presso la Nuova Zelanda. Sono certo che con la sua esperienza e sensibilità, Lorenzo, attraverso questo nuovo incarico potrà prestare particolare attenzione ai Diritti dell’Infanzia e dell'Adolescenza. L’infanzia vive un momento storico fatto di sfide sempre più grandi: conflitti, guerre, povertà, cambiamento climatico. Più della metà dei bambini nel mondo subisce una qualche forma di violenza, ogni anno, e quasi tutti i bambini del mondo sono oggi esposti ad almeno un rischio climatico, come inondazioni, siccità, tempeste o ondate di calore. Sono dati che devono far riflettere su quanto sia importante che ciascuno di noi si impegni per garantire ad ogni bambino e bambina, ovunque si trovino, la migliore vita possibile.” BIO - Lorenzo Zurino, imprenditore campano ha svolto numerose attività con diversi incarichi. Tra queste: è ìl fondatore e CEO di THE ONE COMPANY, tra le prime aziende italiane specializzate nell’internazionalizzazione delle imprese. Attualmente ricopre il ruolo di Presidente del Comitato Organizzatore dello IEF - Italian Export Forum (I.E.F.) e di Chairman di Virgo Holding srl. Dal novembre 2025 è membro del Consiglio Direttivo dell’UNICEF Italia.

c.s. Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia







