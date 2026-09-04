UNICEF Italia sulla Nomina di Lorenzo Zurino ad Ambasciatore della Repubblica di San Marino presso la Nuova Zelanda. Dichiarazione di Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia

UNICEF Italia sulla Nomina di Lorenzo Zurino ad Ambasciatore della Repubblica di San Marino presso la Nuova Zelanda..

“Rivolgo a Lorenzo Zurino, Imprenditore e Membro del Consiglio Direttivo dell’UNICEF Italia, i più sentiti auguri per la nomina ad Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica di San Marino presso la Nuova Zelanda. Sono certo che con la sua esperienza e sensibilità, Lorenzo, attraverso questo nuovo incarico potrà prestare particolare attenzione ai Diritti dell’Infanzia e dell'Adolescenza. L’infanzia vive un momento storico fatto di sfide sempre più grandi: conflitti, guerre, povertà, cambiamento climatico. Più della metà dei bambini nel mondo subisce una qualche forma di violenza, ogni anno, e quasi tutti i bambini del mondo sono oggi esposti ad almeno un rischio climatico, come inondazioni, siccità, tempeste o ondate di calore. Sono dati che devono far riflettere su quanto sia importante che ciascuno di noi si impegni per garantire ad ogni bambino e bambina, ovunque si trovino, la migliore vita possibile.” BIO - Lorenzo Zurino, imprenditore campano ha svolto numerose attività con diversi incarichi. Tra queste: è ìl fondatore e CEO di THE ONE COMPANY, tra le prime aziende italiane specializzate nell’internazionalizzazione delle imprese. Attualmente ricopre il ruolo di Presidente del Comitato Organizzatore dello IEF - Italian Export Forum (I.E.F.) e di Chairman di Virgo Holding srl. Dal novembre 2025 è membro del Consiglio Direttivo dell’UNICEF Italia.

c.s. Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia

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