Unione Europea, GDC: un passo decisivo per il futuro dei giovani

Come Giovani Democratico Cristiani accogliamo con grande soddisfazione il via libera all'Accordo di Associazione tra la Repubblica di San Marino e l'Unione Europea. Si tratta di un passaggio storico che premia il lavoro svolto in questi anni e apre una nuova fase nel percorso di crescita e di sviluppo del nostro Paese. Per noi questo risultato rappresenta la conferma di una visione che abbiamo sostenuto con convinzione fin dall'inizio. Abbiamo sempre creduto che il futuro di San Marino dovesse costruirsi attraverso un rapporto sempre più stretto con l'Europa, nella consapevolezza che questa scelta avrebbe creato nuove opportunità, soprattutto per le giovani generazioni. Come Giovani Democratico Cristiani, questo impegno non si è mai limitato alle dichiarazioni di principio. Da anni sosteniamo con convinzione il percorso di avvicinamento all'Unione Europea attraverso comunicati stampa, momenti di formazione, incontri pubblici e serate di approfondimento, promuovendo un confronto aperto e informato con i cittadini. Abbiamo scelto di investire nella conoscenza e nella consapevolezza, convinti che una decisione così importante per il futuro del Paese dovesse essere accompagnata da un serio lavoro di informazione e partecipazione. L'Accordo di Associazione significa ampliare gli orizzonti dei giovani sammarinesi: maggiori opportunità di studio, formazione e lavoro, una più ampia mobilità, nuove prospettive per le imprese e un sistema economico più competitivo, moderno e attrattivo. È una scelta politica che guarda al futuro del Paese e valorizza il ruolo delle nuove generazioni come protagoniste del suo sviluppo. In questi anni non sono mancati dubbi, critiche e resistenze. Noi abbiamo scelto di sostenere con responsabilità un percorso complesso ma necessario, convinti che la buona politica debba avere il coraggio di guardare oltre il consenso immediato e di investire sul futuro della Repubblica. Desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, che con competenza, determinazione e visione ha seguito un negoziato lungo e impegnativo. Il suo contributo, tuttavia, è andato ben oltre la conduzione del tavolo negoziale: ha svolto un ruolo fondamentale nel consolidare le relazioni politiche e diplomatiche con le istituzioni europee e con gli Stati membri, creando quel clima di fiducia e credibilità internazionale che si è rivelato determinante per il raggiungimento di questo storico risultato. L'approvazione dell'Accordo non rappresenta un punto di arrivo, ma l'inizio di una nuova fase. Si apre ora il tempo dell'attuazione, che richiederà il massimo impegno e una forte capacità di coordinamento tra tutti i settori della pubblica amministrazione, il mondo economico, le parti sociali e le istituzioni. Solo attraverso un'azione condivisa e una visione comune sarà possibile trasformare le opportunità offerte dall'Accordo in benefici concreti per il Paese, cogliendone appieno il potenziale in termini di crescita, competitività e sviluppo. Come Giovani Democratico Cristiani continueremo a sostenere questo percorso e a lavorare affinché le opportunità derivanti dall'Accordo siano comprese, valorizzate e colte appieno, in particolare dai giovani, che saranno i principali protagonisti di una San Marino più aperta, competitiva e pienamente inserita nel contesto europeo. Noi continuiamo a crederci. Perché il futuro dei giovani si costruisce oggi.

c.s. GDC







