Unione Interparlamentare, Milton Dick eletto Presidente: il sostegno di San Marino e l’invito a visitare la Repubblica

Unione Interparlamentare, Milton Dick eletto Presidente: il sostegno di San Marino e l’invito a visitare la Repubblica.

L'Unione Interparlamentare (UIP) ha eletto oggi il suo 32° Presidente nel corso della 153a Assemblea, in svolgimento ad Arusha, in Tanzania. È l'On. Milton Dick, Speaker della Camera dei Rappresentanti dell'Australia, che guiderà l'Organizzazione per il triennio 2026-2029, prevalendo sugli altri due candidati: la Presidente del Parlamento dell'Azerbaigian, Sahiba Gafarova, e il Senatore cileno Rojo Edwards Silva. Alla guida della Camera australiana dal 2022, Dick ha costruito il proprio profilo internazionale dentro l'UIP: Vicepresidente del Comitato Esecutivo per il Gruppo Asia-Pacifico e Presidente del Sottocomitato Finanze, dove ha lavorato per un'Organizzazione più trasparente e responsabile. Nel proprio Parlamento si è distinto per imparzialità, attenzione all'inclusione e impegno nell'elevare gli standard di condotta; sul piano internazionale, per una diplomazia parlamentare fatta di relazioni costanti e di ascolto. Su questa credibilità ha costruito una candidatura capace di unire. Sostenuta dall'Europa e dall'Occidente unito, ha trovato sponda anche in altri continenti, dall'Africa al Pacifico, perché Dick ha saputo parlare ai grandi come ai piccoli Stati, alle minoranze e ai Parlamenti che faticano a far sentire la propria voce, proponendo un'UIP in cui ogni Assemblea conti allo stesso modo. Al centro, un metodo prima ancora che un programma: il dialogo reale, non di facciata, come strada per affrontare le crisi e i conflitti del nostro tempo. Il Gruppo Nazionale Sammarinese presso l'UIP – composto dai Consiglieri Lorenzo Bugli, Capo Delegazione, Silvia Cecchetti e Giovanni Maria Zonzini – ha sostenuto con convinzione la candidatura di Dick, riconoscendovi una visione in cui San Marino si ritrova pienamente: quella di una diplomazia parlamentare che misura l'autorevolezza di un Paese non dalla sua estensione, ma dalla qualità del suo contributo al dialogo tra i popoli. Il Presidente dell'UIP è il vertice politico dell'Organizzazione, che riunisce i Parlamenti di oltre 180 Paesi: ne presiede gli organi direttivi e la rappresenta nei principali appuntamenti internazionali. La Delegazione sammarinese ha avuto il piacere di incontrare personalmente ad Arusha il neoeletto Presidente e di invitarlo a San Marino. Dick ha accolto l'invito, dichiarandosi disponibile a visitare la Repubblica e a incontrarne le più alte cariche istituzionali.



c.s. Segretariato UIP





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