Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti: un pomeriggio in spiaggia a Rimini.

È stato un pomeriggio all’insegna della spensieratezza e delle relazioni, quello vissuto dai soci della sezione riminese dell’UICI, che si sono dati appuntamento per un momento di svago presso la “Spiaggia Libera a Tutti”. Un pomeriggio in cui le relazioni umane e le narrazioni si sono intrecciate attraverso il filo conduttore della condivisione di esperienze e di percorsi, nella leggerezza di una giornata di sole splendente e di mare placido. Degna di menzione è stata anche l’accoglienza e la disponibilità dei giovani “custodi” di questa spiaggia attrezzata, inaugurata ad inizio estate per essere al servizio di tutti e, in particolar modo, delle più varie disabilità. Con questa iniziativa l’UICI ha inteso offrire, ancora una volta, uno spazio privilegiato ai propri soci per gustare la bellezza di un incontro sull’arenile, in una città, come quella di Rimini, in cui il valore del mare è nel dna di tutti.



