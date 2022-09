Unione Popolare Rimini sulle morti sul lavoro

In merito agli articoli apparsi sulle pagine di informazione locale in data odierna relativi al tragico andamento degli infortuni e delle morti sul lavoro, il gruppo di Unione Popolare della Provincia di Rimini, per voce dei propri candidati, comunica quanto segue: Da inizio anno si contano 569 morti sul lavoro*: sono più di 2 morti al giorno. Una realtà che dovrebbe farci rabbrividire e di cui nessunə, in questa campagna elettorale, parla. Scorporando i dati riminesi il numero di morti sul lavoro è passato da 2 a 3; gli infortuni invece sono aumentati dell’11% attestandosi a 2776 (Gennaio - Luglio) Eppure, il 1° articolo della nostra Costituzione recita: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro". Crediamo quindi prioritario rimettere il tema del lavoro al centro e con questo il tema dei decessi sul lavoro. Proponiamo il rafforzamento degli ispettorati del lavoro con l’assunzione di 10.000 ispettori, per far rispettare le leggi sulla sicurezza e i diritti dei lavoratori - che esistono ma non vengono applicate. Proponiamo il ripristino della responsabilità in solido del committente per tutti gli appalti di manodopera. Perché non sia più possibile cercare di risparmiare sulle spalle dei lavoratori, per poi dichiarare che non si era a conoscenza delle pessime condizioni lavorative delle persone impiegate in appalto. Proponiamo l'inasprimento delle pene per il mancato adempimento degli obblighi relativi al diritto del lavoro e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il lavoro - dignitoso, regolare, equamente retribuito, rispettoso della vita privata - deve aiutarci a vivere, non farci morire.

Cs Unione Popolare - Rimini