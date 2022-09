Unione Popolare Rimini supporta lo stato di agitazione dei Marinai di Salvataggio

Come gruppo di Unione Popolare della Provincia di Rimini supportiamo lo stato di agitazione dei Marinai di Salvataggio della Provincia di Rimini, riportato dalle pagine di informazione locale in data 31/08. Crediamo che il servizio di salvamento non possa essere demandato a singole imprese balneari, ma debba essere regolamentato da vicino dall’ente pubblico. Di più, crediamo che il salvamento dovrebbe essere inteso e gestito come pubblico servizio, cruciale per garantire la fruizione delle acque di balneazione in sicurezza. Per dei Comuni ad alta attrattività turistica e che sul turismo investono molto, la sicurezza in mare di bagnanti e turisti dovrebbe essere una priorità. Per il territorio romagnolo il turismo è essenziale fonte di indotto, che però implica anche l’assunzione di responsabilità, tra cui garantire la sicurezza delle persone che scelgono le nostre spiagge. L’indispensabile lavoro dei Marinai di Salvataggio va rispettato e la categoria deve essere messa nelle condizioni di poter operare al meglio. La sicurezza in mare va garantita per l’intera ed effettiva durata della stagione balneare, anche nei momenti di “bassa stagione”.

Per Unione Popolare – Rimini I candidati Oreste Godi, Marta Lovato, Guido Mascioli