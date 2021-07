Unione Sammarinese Commercio e Turismo: inviata documentazione alle Istituzioni circa il “servizio navette in Centro Storico”

Unione Sammarinese Commercio e Turismo, non volendo alimentare ulteriori sterili polemiche o botta e risposta mezzo stampa con la Segreteria di Stato per il Turismo, rende noto di aver inviato tutta la documentazione alle Istituzioni, prodotta e ricevuta, in merito all’argomento “servizio navette in Centro Storico”. L’associazione ha ritenuto doveroso e necessario l’invio dopo le recenti dichiarazioni pubbliche del Segretario di Stato Federico Pedini Amati, rivolte in primis alla nostra associazione e a tutti gli operatori interessati. Dispiace constatare, ancora una volta, che opinioni diverse vengano interpretate per posizioni contrastanti ma soprattutto che venga messa in discussione la nostra onestà, ampiamente dimostrata dai documenti inviati alle Istituzioni. Dal nostro punto di vista, quando non si trovano argomentazioni sostanziali, è inopportuno lanciare “strali o minacce” soprattutto rivolte a una categoria economica, ancora in forte difficoltà, che sta cercando con le proprie forze, di sopravvivere e far sopravvivere le proprie famiglie chiedendo che venga loro riconosciuta la giusta dignità ed evidenziato il loro valore.

C.s. Unione Sammarinese Commercio e Turismo