Unione Volontari Protezione Civile: aiutaci ad aiutare

Sempre in campo, sempre pronti: il volontariato di protezione civile è diventato negli ultimi 4 anni una realtà organizzata, formata e preparata, specchio di tutte le professioni e i saperi della società sammarinese. Una risorsa straordinaria in termini di competenze e capacità operativa per fronteggiare emergenze di tipo naturale e tecnologico, sia in territorio, sia fuori confine, come è successo nelle recenti alluvioni dell’Emilia Romagna e della Toscana. Il volontariato sammarinese è stato istituzionalizzato grazie ad un apposito Decreto, che ha avuto l’approvazione del Consiglio Grande Generale. Il Decreto ha sancito la nascita dell’Unione, in cui sono compresi tutti i Gruppi dei Castelli e diverse Associazioni, quali ad esempio Cinofili e Radioamatori. A sua volta, l’Unione è stata strutturata in reparti con precisi ambiti di competenza: dalla segreteria operativa a quella amministrativa, alla formazione. Poi ci sono: il reparto che si occupa dei DPI, quelli per la gestione del magazzino, dei mezzi e delle attrezzature, la sala operativa. Ogni volontario – oggi sono circa 200 - appartiene ad uno o più reparti o squadre operative, a seconda delle sue competenze e disponibilità. Il 12 e 13 aprile prossimi, 45 nuovi volontari seguiranno il corso base per diventare operativi. L’Unione si è dotata progressivamente di attrezzature e di un apposito capannone a Fiorentino, dove ha posto anche la sua sede. Gruppi di volontari vengono costantemente formati per l’assistenza alle persone, per l’avvistamento degli incendi boschivi, per intervenire in caso di emergenze idrogeologiche o a causa di terremoti, per l’utilizzo delle motoseghe e delle pompe idrauliche. Dopo i corsi di formazione, verranno messi in programma anche i corsi per formatori ed estendere a tutti i livelli di popolazione quella consapevolezza sui rischi che è in grado di salvare la vita. Fra i compiti più importanti c’è anche quello di organizzare iniziative e manifestazioni per informare ed educare i cittadini e le scuole alle buone pratiche di Protezione Civile. Ultima, recentissima novità: la facoltà per l’Unione di ricevere il 3 per 1000, che viene devoluto tramite la Dichiarazione dei Redditi. Questa è una scelta volontaria che ogni contribuente può fare in fase di compilazione dell’IGR e non comporta alcuna spesa aggiuntiva. Da quest'anno con il contributo del 3 X 1000 si potrà sostenere il “SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - UNIONE Volontariato”. Si sta avvicinando la scadenza annuale per la Dichiarazione dei Redditi: anche tu puoi devolvere il tuo 3 X 1000 all’Unione dei volontari sammarinesi. Un aiuto fattivo, con cui potremo acquistare attrezzature e mezzi utili a dare supporto nelle emergenze e sostenere il volontariato di Protezione Civile della Repubblica di San Marino Aiutaci ad aiutare. Grazie

c.s. Unione Volontari Protezione Civile