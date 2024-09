Unirsm e Asacon promuovono Corso di Alta Formazione in gestione del patrimonio Immobiliare

Il Corso di Alta Formazione in Gestione del Patrimonio Immobiliare, promosso dall’Università di San Marino e dall’Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali, si propone di offrire una preparazione avanzata e multidisciplinare a professionisti del settore legale, tecnico e contabile, nonché a laureati interessati a un approfondimento degli aspetti cruciali della gestione del patrimonio immobiliare. Il corso è concepito per rispondere alle crescenti esigenze professionali dell’amministratore immobiliare, riflettendo la complessità della gestione condominiale. Questo richiede competenze specialistiche e multidisciplinari che spaziano dalle sfide normative legali, tecniche e fiscali, oltre a una profonda comprensione delle dinamiche psicologiche e gestionali. Esperti di massimo livello nel settore immobiliare saranno a disposizione per condividere conoscenze e informazioni approfondite sulla materia. Il corso vanta del supporto e dei riconoscimenti di Ordini Professionali, Istituti e Associazioni di rilievo sia nazionale che internazionale.

c.s. Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali