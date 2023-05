UNIRSM entra a far parte di Motor Valley Development Il sistema di eccellenze legato alla “terra dei motori” accoglie l’università. Il Segretario di Stato Andrea Belluzzi: “Grande opportunità per i nostri studenti che potranno rapportarsi con un network universalmente riconosciuto”

UNIRSM entra a far parte di Motor Valley Development.

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino è ufficialmente entrata a far parte dell’Associazione “Motor Valley Development”, un sistema di eccellenze unico al mondo che offre esperienze autentiche nel mondo dei motori a due e quattro ruote e si presenta come un insieme organizzato di istituzioni, reti associative e imprese che offrono un’offerta integrata di beni, di alta formazione e di servizi culturali di qualità. Gli obiettivi che l’Associazione si prefigge di raggiungere sono quelli di promuovere il prodotto “Motor Valley” e le numerose iniziative organizzate in differenti ambiti ma anche e soprattutto quello di costituire un network di eccellenza legato al mondo dei motori e alla terra che ne è espressione. Nella lettera con la quale il Presidente di Motor Valley Development Claudio Domenicali comunica al Segretario di Stato per l’Istruzione, la Cultura e l’Università Andrea Belluzzi la conferma di adesione di UNIRSM scrive “far parte di questo network è un importante riconoscimento del contributo che ogni singolo socio porta alla storia e alla tradizione motoristica di questo territorio e l’ingresso di UNIRSM aggiunge una nuova testimonianza d’eccellenza al sistema”.

Andrea Belluzzi (Segretario di Stato per l’Istruzione, la Cultura e l’Università): “L’ingresso di UNIRSM nel sistema Motor Valley Development è una grande opportunità per i nostri studenti che potranno rapportarsi con un network di eccellenze senza eguali nel mondo che offre importanti sbocchi professionali in un settore estremamente avanzato, iper-tecnologico, legato alla nostra terra ma universalmente riconosciuto. Determinante per garantire a San Marino questa bella occasione è stato il supporto del vice Presidente di Motor Valley Development Andrea Albani con il quale sono onorato di aver collaborato per portare avanti questa proposta così come sono onorato di aver ricevuto oggi la conferma di adesione da parte del Presidente Claudio Domenicali”.

Andrea Albani (Vice Presidente Motor Valley Development) “I legami del motorsport con la Repubblica di San Marino affondano le radici nella storia del nostro mondo e tutti abbiamo chiaro che connettere le competenze e alimentare i saperi garantisce un futuro di altrettanto successo. Il sistema Motor Valley che si arricchisce del contributo di UNIRSM è una iniezione di altri cavalli nel potente motore di un territorio che tutto insieme esprime straordinarie potenzialità”.

c.s Segreteria di Stato Istruzione e Cultura

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: