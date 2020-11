UNIRSM protagonista in conferenze internazionali da Londra e Perugia

Due conferenze internazionali sul Design, in programma il 10 e 12 novembre a Perugia e Londra, vedranno la partecipazione dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino con una serie di interventi curati da Matteo Moretti, vice direttore del corso di laurea magistrale in Interaction and Experience Design. Il docente offrirà i propri contributi durante gli appuntamenti World Usability Day 2020, sviluppato su più città e incentrato su una maggiore semplicità di utilizzo di servizi e prodotti importanti per una società migliore, e DataViz Live, coordinato dalla capitale inglese per mettere in contatto realtà provenienti da imprese, Design e mondo della ricerca, con il sottotitolo “Better Data Visualization for Commercial Success and Social Good”. “La mia partecipazione a queste iniziative, in entrambi i casi virtuale, mi vedrà nel primo caso ragionare su come il Design possa aiutare ad abilitare un pubblico più ampio alla comprensione dei fenomeni che ci circondano, nell’altro descrivere il progetto per il portale open data di Matera 2019, che attraverso una serie di narrazioni attraverso i dati, apre il mondo dei dati a un pubblico più ampio ed eterogeneo”, spiega Moretti. “Le mie ricerche - prosegue il docente dell’Ateneo sammarinese - si muovono a cavallo tra il mondo dell'informazione e quello dell'impatto sociale, esplorando forme innovative di comunicazione a supporto di un dibattito informato, su questioni complesse e sfaccettate come quelle sociali”. Moretti ha curato progetti di ricerca presentati in conferenze accademiche ed eventi come TEDx e ha ricevuto il Data Journalism Award 2015, oltre all'European Design Award 2016 e 2017. Nel 2018 è stato ospitato a San Marino come uno dei 100 ambasciatori del Design italiano nel mondo, nominato dal Ministero degli Affari Esteri.

