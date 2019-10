Unità cinofile da soccorso a San Marino

Pompieri Senza Frontiere Unità Cinofile da Soccorso della Repubblica di San Marino è un’Associazione di Volontariato della Repubblica di San Marino che collabora con la Protezione Civile di San Marino, nata 3 anni fa che si occupa di formare ed addestrare le Unità Cinofile da Soccorso in superficie e macerie. In data 28-29 settembre 2019, si è svolto a Faetano lo Stage USAR teorico -pratico per Unità Cinofile da Soccorso -, organizzato da noi col Patrocinio della Segreteria di Stato al Territorio Ambiente e Turismo ed il Patrocinio della Giunta di Castello di Faetano. Lo Stage finalizzato a formare volontari e Unità Cinofile che operano e soccorrono su macerie. La parte teorica ha affrontato tutte le tematiche dei crolli di edifici e i protocolli comuni di gestione delle emergenze secondo le linee guida INSARAG (International Search & Rescue Advisory Group), in modo da poter collaborare con gli USAR TEAM (Urban Search And Rescue), in caso di calamità. Nella parte pratica, si sono messe in atto le nozioni teoriche apprese con simulazioni di crolli e ricerche reali utilizzando i cani da ricerca e soccorso. Lo stage era prevalentemente rivolto alle Unità Cinofile da Soccorso ma erano presenti anche volontari e logisti che assistono e seguono le unità cinofile nel lavoro di ricerca. L’ampia adesione ha permesso di mettersi a confronto con le metodologie e tecniche di ricerca delle singole associazioni. Siamo orgogliosi del successo dello stage perché la formazione delle unità cinofile da soccorso e dei volontari in generale è fondamentale per operare in sicurezza su scenari complessi quali crolli e/o eventi calamitosi.