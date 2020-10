Università Contadina di San Marino, grande successo per il primo appuntamento culturale dell'anno

La prima serata di “Davéra”, ciclo di incontri promossi da UNI.CO.® Università Contadina di San Marino inserite negli eventi de “Le domeniche al podere” del Podere Lesignano e che si è svolta domenica scorsa, è stata molto apprezzata dai presenti, accorsi in numero sino al limite della capienza consentita dalle regole antiCovid19, pur se queste hanno prudenzialmente ridotto il numero dei partecipanti, viste le numerose prenotazioni, e vietato la possibilità di ballare.

Il Sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini insieme una serie di persone di cultura ed arte locali di primo piano, oltre a produttori di alimenti d’assoluta e rara qualità, sono stati i narratori che han portato i presenti alla scoperta di questo Comune con racconti appassionati allietando la serata con storie, aneddoti, curiosità, letture e racconti in dialetto e dove, a chiosa, è intervenuto anche Checco Guidi, l’attuale principe del dialetto sammarinese .

“Grazie a “Davéra?” – ha affermato il Sindaco Zanchini - si sono ampliate le basi per la nascita di un importante interscambio di cultura, turismo agro-alimentare e ecologico che supera vecchie barriere, ponendo San Marino ed il Montefeltro come alleati per un obiettivo comune: la valorizzazione di questo magnifico territorio nel suo insieme.”

Il prossimo appuntamento UNI.CO.® Università Contadina sarà domenica 8 novembre con il tema intitolato “An’ Marcord, persone di Romagna e San Marino da non dimenticare”

Questo primo incontro sarà dedicato a Secondo Casadei attraverso un racconto diretto di Riccarda Casadei, figlia del grande compositore romagnolo.

Nel corso della serata si riascolteranno le bellissime musiche del compositore che ha caratterizzato la Romagna nel mondo, il ballo liscio.

L’incontro, durante il quale si potranno degustare le prelibatezze del Podere Lesignano, inizierà alle ore 18 con la proiezione del documentario RAI “L’uomo che sconfisse il boogie: le avventure di Secondo Casadei” di Davide Cocchi.



