Università di Bologna, “Falling in Law”: il Diritto incontra la musica

Università di Bologna, “Falling in Law”: il Diritto incontra la musica.

L’Università di Bologna si conferma ancora una volta fucina di idee e progetti all'avanguardia con il lancio di "Falling in Law" (https://www.fallinginlaw.com/), un network internazionale di Diritto e Cultura destinato a ridefinire i confini della comunicazione giuridica. Fondato dal prof. Antonio Albanese (Ordinario di Diritto privato), riunisce già giuristi da 25 Paesi e coinvolge un centinaio di cattedre universitarie. La prima iniziativa collega il Diritto alla Musica, attraverso due canzoni originali (scritte da Rigel Bellombra) e accompagnate da videoclip, che uniscono le voci delle nuove generazioni con l’esperienza dei grandi giuristi del mondo, in concomitanza con due date significative: la commemorazione del giudice Giovanni Falcone (23 maggio), simbolo della lotta alla mafia, e l'anniversario della scomparsa di Enzo Tortora (18 maggio), figura emblematica della battaglia per la presunzione di innocenza. Protagonisti del progetto: 34 studenti di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (denominati “Articolo 34”, dall’art. della Cost. dedicato al merito e al diritto allo studio: (https://www.fallinginlaw.com/gli- articolo-34/); con gli interventi di magistrati, accademici e artisti da tutto il mondo. A sottolineare la vocazione internazionale dell'iniziativa, nata nel cuore di Bologna (presso la San Luca Sound), spiccano la collaborazione del soprano giapponese Yasuko Arimitsu, dell’attrice austriaca Olivia Goschler e dell'Orchestra della Universidad Internacional Menéndez Pelayo. «Falling in Law non è solo un network accademico, ma un movimento culturale che usa linguaggi innovativi, come la musica, per parlare di giustizia e diritti», spiega il Prof. Albanese. «Con questo progetto, gli studenti diventano protagonisti di un dialogo globale, insieme a giuristi e artisti di altissimo livello».

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: