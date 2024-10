Università di San Marino: bando per un docente e due collaboratori alla didattica Coinvolti i corsi di laurea in Costruzioni e Gestione del Territorio, Ingegneria Gestionale, Design

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha emesso un bando per l’individuazione di un docente di Edilizia sostenibile e innovazione nell’ambito del corso di laurea in Costruzioni e Gestione del Territorio. La selezione prevede inoltre due posizioni per altrettanti collaboratori alla didattica: uno nella cornice di Ingegneria Gestionale, per le lezioni di Gestione e organizzazione aziendale, l’altro per Design, dove verrà scelto un assistente per Metodi e processi di progettazione e produzione. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è lunedì 4 novembre alle ore 13. Maggiori info sul sito www.unirsm.sm nella sezione “Bandi e concorsi”, alla quale si accede dal menù grigio nella parte alta della homepage.

