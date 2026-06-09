Università di San Marino ed Evolvency Academy lanciano la prima edizione del corso di alta formazione in Comunicazione Digitale - Sport, Fashion & Lifestyle

Nasce sul Titano un nuovo percorso dedicato ai professionisti della comunicazione contemporanea. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, in collaborazione con Evolvency Academy, inaugurerà infatti nell’Anno Accademico 2026-27 il primo corso di alta formazione in Comunicazione Digitale - Sport, Fashion & Lifestyle, per il quale le iscrizioni sono già aperte. Nella cornice dell’iniziativa, che inizierà il 9 ottobre prossimo e terminerà il 13 febbraio 2027, gli studenti affronteranno da una parte alcuni fondamenti teorici introdotti e approfonditi dai docenti dell’Ateneo sammarinese, dall’altra una serie di laboratori pratici condotti dai professionisti della Evolvency Academy.

Due i moduli di specializzazione previsti: Comunicazione Digitale nello Sport e Comunicazione Digitale nel Fashion & Lifestyle. Le attività si svolgeranno in modalità blended: lezioni teoriche online, laboratori in presenza nella sede dell’agenzia creativa di comunicazione multimediale sammarinese Evolvency, dalla quale si è sviluppata la Evolvency Academy. A disposizione spazi caratterizzati, fra le altre cose, da un'area shooting di 90 metri quadrati. “Il corso - spiega la docente Maria Elena D’Amelio, responsabile scientifica del percorso formativo - consolida le attività attraverso le quali l’Università di San Marino offre percorsi formativi innovativi e radicati nel territorio, capaci di rispondere concretamente alle esigenze del mercato del lavoro locale e regionale. Nato dalla volontà di costruire un ponte reale tra mondo accademico e industria creativa, si concentra sulla comunicazione digitale per offrire una competenza trasversale e strategica”.

“Questo progetto - aggiunge Alen Bollini, CEO di Evolvency e responsabile didattico del corso - rappresenta per noi il punto d’arrivo naturale di un percorso che stiamo costruendo da tempo. La Evolvency Academy, che propone iniziative dedicate ad ambiti come la comunicazione digitale, la produzione video, la fotografia e l'intelligenza artificiale, nasce infatti dalla convinzione che la comunicazione si impara anche sul campo, con professionisti veri e strumenti reali. Farlo in partnership con l’Ateneo di San Marino ci permetterà di offrire una formazione completa, concreta, riconosciuta e direttamente collegata al mercato del lavoro”.

Le iscrizioni al corso, riservato a chi è in possesso di un titolo di laurea, saranno aperte fino al 31 agosto. Trenta i posti disponibili. Maggiori informazioni sulla pagina web www.unirsm.sm/comunicazione-digitale.

C.s. - Università degli Studi della Repubblica di San Marino







