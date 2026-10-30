Università e accoglienza: sottoscritte due lettere di intenti con strutture alberghiere del territorio per ospitare gli studenti UNIRSM

Una soluzione transitoria per rispondere alle esigenze abitative degli universitari, in attesa dello studentato: hanno aderito l’Hotel MH Idesign a Murata e il Residence San Marino Antica Repubblica a Dogana Bassa. Altre strutture hanno già manifestato interesse e restano aperte nuove adesioni. La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, in sinergia con la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica e con la Segreteria di Stato per il Turismo, comunica la sottoscrizione di due lettere di intenti con altrettante strutture alberghiere della Repubblica di San Marino, l’Hotel MH Idesign a Murata e il Residence San Marino Antica Repubblica a Dogana Bassa, finalizzate a mettere a disposizione camere da destinare all’alloggio degli studenti dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Le lettere rappresentano il primo risultato del percorso condiviso che le Segreterie di Stato hanno avviato insieme all’Università per individuare camere da destinare agli studenti iscritti all’Ateneo. L’iniziativa nasce dal costante aumento degli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale e dalla conseguente esigenza di garantire soluzioni abitative stabili, accessibili e adeguatamente collegate alle sedi universitarie: disporre di un’offerta di alloggi idonea è infatti una condizione essenziale per l’attrattività e la crescita dell’Università sammarinese. Vista l’importanza dello studentato previsto dalla Legge n. 87/2026 sulla Pianificazione Territoriale Strategica, e in attesa della sua realizzazione, le Amministrazioni coinvolte hanno svolto nei giorni scorsi una ricognizione delle disponibilità già presenti sul territorio, rivolta a camere singole o doppie situate in strutture ricettive, unità abitative o porzioni di fabbricato regolarmente destinate a tale uso. Alla manifestazione di interesse hanno risposto positivamente, al momento, le due strutture firmatarie, mentre altre hanno già mostrato interesse a partecipare. Le due strutture si trovano in zone strategiche del territorio, in prossimità delle due principali sedi universitarie, consentendo così di rispondere alle esigenze abitative degli studenti con soluzioni che tengono conto anche della vicinanza ai luoghi di studio. Per gli studenti alloggiati nelle strutture aderenti sarà inoltre previsto un collegamento con le sedi universitarie tramite il servizio SMUVI, mentre i rapporti di locazione intercorreranno direttamente tra la struttura e lo studente. Le lettere di intenti, che avviano un percorso di carattere sperimentale, rappresentano un primo passo in questa direzione e pongono le basi per la successiva stipula di una convenzione tra le strutture, l’Università e le Segreterie di Stato competenti, con l’intento di sostenere lo sviluppo dell’offerta formativa e la capacità della Repubblica di accogliere studenti provenienti anche da fuori territorio. Le Segreterie di Stato confermano inoltre la propria apertura verso altre strutture ricettive e proprietari interessati a seguire questo esempio e a contribuire all’ampliamento delle possibilità di alloggio per gli studenti universitari. Sono preferite le camere ubicate nei Castelli di Città di San Marino, Borgo Maggiore e Serravalle, ma possono essere proposti immobili in qualsiasi Castello della Repubblica. Gli interessati possono rivolgersi direttamente all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, che fornirà supporto e indicazioni sulle modalità di adesione. L’auspicio è che l’iniziativa possa raccogliere ulteriori adesioni, rafforzando la collaborazione tra pubblico e privato e costruendo una rete di accoglienza sempre più rispondente alle esigenze dell’Ateneo. Le Segreterie di Stato ringraziano l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino per la collaborazione e il supporto offerti in tutte le fasi del percorso, e le strutture che hanno aderito per la sensibilità dimostrata. Il loro contributo rappresenta un passo concreto verso una soluzione abitativa universitaria stabile, accompagnando nel frattempo la crescita dell’Ateneo e il suo rapporto con il territorio.

C.s. - Segreterie di Stato per il Territorio, Istruzione e Turismo della Repubblica di San Marino







