Università e lavoro, 104 colloqui organizzati da Ingegneria Gestionale UNIRSM in un giorno solo.

Incontri concreti e approfonditi con aziende mirate per agevolare l’ingresso di chi studia all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, o si è laureato sul Titano, nel mondo del lavoro. Questa l’attività al centro del Career Day dei corsi di laurea in Ingegneria Gestionale dell’Ateneo sammarinese, che giovedì 19 febbraio hanno dedicato un’intera giornata ai rapporti con dieci imprese selezionate e ritenute strategiche provenienti dall’Emilia-Romagna, dalle Marche e dal Titano. Ampio il ventaglio dei profili: presenti infatti ai due estremi realtà manifatturiere da centinaia di milioni di Euro di fatturato, con un migliaio di dipendenti, e altre più piccole specializzate in ambiti come lo sviluppo di software, l’automazione industriale e l’analisi dei dati. Oltre ad assistere a una presentazione curata da ciascuna azienda, gli studenti e i laureati hanno potuto svolgere dei colloqui individuali di circa 15 minuti ciascuno, a porte chiuse e in un ambiente riservato, per un totale di 104 incontri totalizzati durante la giornata. A essere presenti, vista l’esigenza di confrontarsi su opportunità reali, solo imprese con posizioni di lavoro o tirocinio aperte. Fra le società hanno partecipato Scavolini (mobili per cucina), Rivacold (refrigerazione industriale e commerciale), SCM Group (sistemi per la lavorazione del legno e non solo), Celli Group (macchine per l’industria alimentare), Meloni Walter (igiene della casa e cura della persona), Sit Group e Aetna Group (packaging). Alcune hanno già assunto persone laureate all’Università di San Marino e conoscono il livello di competenza e preparazione espresso da chi studia Ingegneria Gestionale sul Titano. L’iniziativa, alla sua seconda edizione, si è svolta nella sede universitaria di Dogana e si inserisce in un più ampio calendario che nelle ultime settimane ha visto l’Ateneo sammarinese impegnarsi su diversi livelli per garantire da una parte le migliori opportunità professionali ai propri studenti, dall’altra informazioni utili a chi sta scegliendo dove investire per il proprio futuro universitario. Il 20 e 21 febbraio durante gli Open Day sono state descritte le caratteristiche dei programmi formativi alle potenziali matricole e alle loro famiglie, con centinaia di partecipanti. Il 12 febbraio il corso di laurea in Costruzioni e Gestione del Territorio ha ospitato oltre 40 studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico ITTS "O. Belluzzi L. Da Vinci" di Rimini in collaborazione con il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Rimini. Nella giornata precedente iscritti e laureati dei percorsi in Design e Comunicazione e Digital Media hanno incontrato i rappresentanti di diciotto imprese ad alto contenuto tecnologico del territorio in partnership con San Marino Innovation.

C.s. - Università degli Studi della Repubblica di San Marino

