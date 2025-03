Università per la Pace: lunedì 17 marzo la presentazione del progetto

Il giorno 17 marzo 2025 alle ore 18.15 presso il Centro Sociale di Dogana, il gruppo di studio Danilo Dolci presenterà il progetto di una Università per la Pace. Danilo Dolci, sociologo, poeta, educatore è noto in Italia per essere uno dei più importanti attivisti della nonviolenza. Alla fine degli anni ‘80 Dolci fu invitato a San Marino a tenere due seminari sui temi a lui cari, ma soprattutto a progettare una Università della Pace. A seguito dell’ultimo seminario organizzato dall’Università degli Studi di San Marino lo scorso 25 ottobre sulla figura di Dolci che ha raccolto testimonianze di studiosi e dei suoi più stretti collaboratori, si è costituito un Gruppo di studio con la missione di studiare e diffondere il pensiero non violento e l’educazione maieutica dello stesso Danilo Dolci. In una situazione mondiale che propone una corsa agli armamenti e lancia minacce di una Terza Guerra mondiale è importante tornare a parlare di non violenza e di pace. In particolare, per un paese come San Marino, storicamente neutrale su ogni fronte bellico e che potrebbe farsi promotore di una proposta internazionale. Riprendere quel progetto e studiarne le modalità e le prospettive, è l’obiettivo dell’incontro presso il Centro Sociale di Dogana. Si invita la cittadinanza a prenderne parte.