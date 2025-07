Uno di Noi: un passo avanti per la culla della vita, ma quanti bambini mancano all’appello?

Sarà forse per il recente insediamento del nuovo Comitato Esecutivo ISS o più probabilmente per la defatigante opera di pungolo della nostra Associazione, sta di fatto che finalmente la nota inviata a febbraio scorso alla Segreteria di Stato alla Sanità ha trovato riscontro. I temi erano due: la culla termica, di cui all’Ordine del Giorno adottato dal Consiglio Grande e Generale nel marzo 2024, e la relazione in Commissione IV sul fenomeno dell’aborto a San Marino, di cui all’articolo 20 della Legge n. 127/2022, che ne dispone la presentazione entro il mese di giugno di ogni anno. Ebbene, dalla nota ufficiale recentemente pervenuta abbiamo potuto finalmente apprendere che, con riguardo alla culla, il Comitato Esecutivo ISS (uscente), con delibera n. 31 del 28 maggio 2025, ha approvato la proposta del gruppo di lavoro che prevede “una struttura ex novo da realizzarsi nell’area limitrofa al Parcheggio P1 della zona Ospedale, in quanto (i) area non presidiata da telecamere; (ii) vicina all’Ospedale e pertanto in grado di garantire celerità di intervento e sicurezza del neonato; (iii) realizzabile in tempi brevi”, e ha dato mandato all’Ufficio Progettazione per la realizzazione stessa. Dalla nota pervenuta risulta che il progetto e relativo regolamento presentati nell’agosto scorso dal (ex) Direttore Sanitario e Socio-Sanitario, previo coinvolgimento di diversi professionisti dei Reparti interessati, non avrebbero potuto trovare seguito in quanto sarebbe risultato che la collocazione inizialmente individuata per la culla (accessibile dall’esterno ma interna all’ospedale) non fornirebbe sufficienti garanzie di privacy e che “la culla termica in dotazione all’UOC Ginecologia e Ostetricia non è conforme agli standard di sicurezza richiesti”. Come Associazione promotrice e proattiva non possiamo che prendere atto delle decisioni assunte dagli organi ed uffici a ciò competenti ed auspicare che la realizzazione di questa struttura ex novo, così come l’acquisto di una nuova culla termica e la necessità di un nuovo regolamento, non rallentino ulteriormente il progetto che, come riportato nella delibera di maggio, dovrebbe essere “realizzabile in tempi brevi”. Per quanto riguarda invece la relazione annuale IVG in Commissione IV, abbiamo appreso che è già stata depositata, anche se non in tempo utile per la seduta della Commissione appena conclusasi. Sappiamo che questa relazione copre sia il 2023 sia il 2024, andando così a recuperare anche i dati non forniti l’anno scorso, dati che, nell’ottica di prevenzione di cui alla stessa Legge n. 127/2022, auspichiamo possano essere idonei a fornire uno spaccato sociologico puntuale di quali siano le motivazioni che le donne sammarinesi dichiarano in questionario, quale sia il periodo di gestazione in cui gli aborti sono praticati e la relative modalità (farmacologica o chirurgica), quale sia la fascia di età e la condizione sociale/lavorativa delle donne che vi ricorrono. Abbiamo infatti il fondato timore che la narrazione d’effetto utilizzata in campagna referendaria (delle minorenni ingenue, delle violenze domestiche o delle madri sole e disoccupate) possa essere smentita da dati statistici che dicono tutt’altro, così come temiamo, ancor più, che il numero degli aborti non stia affatto diminuendo. È una verità che dobbiamo riuscire a guardare in faccia in tutta la sua asprezza, non foss’altro per il freddo inverno demografico che stiamo vivendo e per valutare quali siano le strategie più idonee per uscirne. Quanti di quei bambini non nati avrebbero potuto riempire le nostre scuole, le nostre piazze e, in futuro, le nostre imprese? Quanti bambini mancheranno all’appello… alla Vita? Di tutto questo e di altro ancora parleremo alla Festa per la Vita che si terrà sabato 2 agosto, a partire dalle ore 18, al parco di Torraccia.

c.s. ASSOCIAZIONE UNO DI NOI