Uno sguardo inedito su Parigi: la fotografa Natacha Boughourlian espone a San Marino

L’Alliance Française di San Marino propone la mostra fotografica “Paris Insolite” di Natacha Boughourlian, fotografa professionista, in programma domenica 11 gennaio 2026, dalle ore 17, presso il Centro socio-culturale di Dogana, con la partecipazione dell’artista.



Prima di lasciare Parigi per trasferirsi a Rimini, sua città d’elezione, Natacha ha realizzato una serie di scatti capaci di raccontare la capitale francese attraverso uno sguardo personale e non convenzionale. Da questa ricerca nasce una mostra già ospitata a Rimini nel dicembre scorso, ora proposta al pubblico di San Marino.



L’esposizione sarà visitabile durante gli orari di apertura del Centro socio-culturale di Dogana fino al 30 gennaio.



L’inaugurazione sarà anche l’occasione per celebrare l’Épiphanie con la tradizionale galette des Rois francese.





Alliance Française

San Marino











