TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:23 Proteste in Iran, centinaia di vittime, oltre 10mila arresti. Internet bloccato da più di 60 ore 19:20 Ingenito: "Grande primo tempo ma non è bastato". Fucili: "Non penso sia ancora corsa a quattro. L'Atletico Ascoli mi ha fatto una grande impressione" 19:07 Augustin: "Dobbiamo imparare ad essere più cinici". Di Renzo: "Averla pareggiata prima dell'intervallo è stato molto importante" 18:51 Rimini, presidio a sostegno della rivolta iraniana in piazza Cavour 17:59 Al San Marino non basta un ottimo primo tempo, passa l'Aquila 1-3 17:23 Dakar, tappa 7: successi per Ekstrom e Benavides, Al-Attiyah e Sanders ancora in vetta alle classifiche 17:02 La Segreteria al Territorio elenca interventi effettuati, vicini alla conclusione e opere pubbliche future 16:58 La Polonia conquista la United Cup 16:42 La Pallacanestro Titano cede 53-47 a Fossombrone 16:19 Energie Rinnovabili: San Marino all'Assemblea Irena
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Uno sguardo inedito su Parigi: la fotografa Natacha Boughourlian espone a San Marino

Inaugurazione domenica 11 gennaio al Centro socio-culturale di Dogana con l’Alliance Française. L’autrice sarà presente.

11 gen 2026
Uno sguardo inedito su Parigi: la fotografa Natacha Boughourlian espone a San Marino

L’Alliance Française di San Marino propone la mostra fotografica “Paris Insolite” di Natacha Boughourlian, fotografa professionista, in programma domenica 11 gennaio 2026, dalle ore 17, presso il Centro socio-culturale di Dogana, con la partecipazione dell’artista.

Prima di lasciare Parigi per trasferirsi a Rimini, sua città d’elezione, Natacha ha realizzato una serie di scatti capaci di raccontare la capitale francese attraverso uno sguardo personale e non convenzionale. Da questa ricerca nasce una mostra già ospitata a Rimini nel dicembre scorso, ora proposta al pubblico di San Marino.

L’esposizione sarà visitabile durante gli orari di apertura del Centro socio-culturale di Dogana fino al 30 gennaio.

L’inaugurazione sarà anche l’occasione per celebrare l’Épiphanie con la tradizionale galette des Rois francese.


Alliance Française
San Marino





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa