Upgrade Rating S&P di San Marino, Anis esulta: "Conferma la solidità del sistema economico sammarinese".

Il nuovo rating della Repubblica di San Marino emesso dall’agenzia Standard and Poor's non solo conferma la continua crescita del sistema economico sammarinese, ma ne valuta positivamente anche il potenziale sviluppo grazie all’Accordo di Associazione all’Unione Europea. Se già oggi, dunque, la nostra economia si è dimostrata resiliente alle crisi esterne come la pandemia e i conflitti prima in Ucraina ed ora anche in Medio Oriente, generando dati e indici in miglioramento negli ultimi anni, l’Accordo – scrive S&P nel report finale - “probabilmente apporterà un certo rialzo a queste stime se, come previsto, consentirà alle aziende sammarinesi un maggiore accesso ai mercati europei e una migliore capacità di diversificare i propri flussi commerciali e di investimento”. Non solo: “L’accordo dovrebbe offrire a San Marino l’opportunità di promuovere una maggiore diversificazione economica, anche attraverso un aumento degli investimenti diretti esteri, e l’impatto si farà probabilmente sentire a partire dal 2026. L’accordo consentirà a San Marino di accedere al mercato interno dell’UE, ampliando le sue opportunità di esportazione e consentendogli di diversificare ulteriormente la sua economia, rafforzando al contempo i quadri istituzionali e allineandoli a quelli dell’UE”. ANIS ha sempre sostenuto questa visione e ciò che scrive l’importante agenzia S&P conferma che la strada intrapresa verso una maggiore integrazione nel mercato unico europeo sia quella giusta, perché finalmente garantirà alle imprese di competere alla pari con tutte le altre con lo stesso quadro giuridico e, quindi, con una maggiore credibilità da parte di investitori, clienti e fornitori. La stessa cosa, grazie all’innalzamento del rating, avverrà anche sui mercati finanziari: per questo motivo è presumibile che, unitamente alla diminuzione dei tassi, si potranno realizzare importanti risparmi in termini di interessi da corrispondere nella prossima operazione di roll over dei nostri titoli di debito pubblico all’estero. Risorse preziose che, auspichiamo, vengano investite nello sviluppo economico.

