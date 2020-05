Urban Fitness San Marino: un mese gratuito ai dipendenti Iss in prima linea

Urban Fitness San Marino: un mese gratuito ai dipendenti Iss in prima linea.

Urban Fitness potrà ripartire in tutta sicurezza, grazie ad un protocollo ad hoc elaborato in collaborazione col professor Massimo Andreoni, primario del reparto di Malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma, nonché Direttore scientifico della Società italiana di Malattie infettive. Nulla, quindi, sarà lasciato al caso. Un protocollo, definito “virus free”, che garantirà un altissimo standard di sicurezza per clienti e trainer, e che si aggiunge alle pratiche di pulizia e sanificazione da sempre messe in campo da UF. Ma la salute – è noto – passa anche da sport e movimento. Ed è dunque il tempo di rivederci per tornare a lavorare sul nostro equilibrio psico-fisico.

In questo lungo periodo di emergenza non ci è sfuggito l'instancabile lavoro profuso dai professionisti del settore sanitario, ma ci è sembrato superfluo aggiungere parole di ringraziamento a quelle spese, giustamente, da Istituzioni e cittadini. Abbiamo quindi pensato di omaggiarli in maniera concreta, regalando a medici, infermieri, tecnici di laboratorio, tecnici radiologi e oss operanti nell'ospedale di San Marino, un mese di abbonamento al nostro centro. Un gesto sentito per far sentir loro il nostro appoggio e per aiutarli a recuperare forze fisiche e mentali, dopo un periodo – possiamo solo immaginare – carico di forte stress non solo emotivo.

Con la carica di sempre, stiamo così sfruttando questo periodo che ci separa dalla riapertura – per il momento fissata ad inizio giugno - per mettere a punto tutti i sistemi di sicurezza. Insieme - ne siamo certi - saremo ancora più forti.

Per info:

Facebook/istagram -> Urban Fitness San Marino

sanmarino@urbanfitness.it

0549964031

c.s. Urban Fitness San Marino

