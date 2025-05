Usc approva il bilancio 2024, aggiorna lo statuto e lancia il progetto “Vetrine Web” per rafforzare la visibilità degli associati

Grande partecipazione e importanti novità all’Assemblea Generale dell’Unione Sammarinese Commercio Turismo e PMI (USC), tenutasi l’8 maggio 2025 nella doppia veste ordinaria e straordinaria. L’incontro ha rappresentato un momento cruciale per la vita associativa, non solo per l’approvazione del bilancio 2024, ma anche per l’introduzione di modifiche statutarie e la presentazione ufficiale del nuovo progetto “Vetrine Web”, pensato per potenziare la presenza online delle imprese associate. La Presidente Marina Urbinati ha aperto i lavori evidenziando l’impegno profuso dal nuovo direttivo, in carica da maggio 2024, in un contesto politico e istituzionale particolarmente complesso. “Siamo consapevoli – ha dichiarato – che i tempi della pubblica amministrazione non sempre coincidono con quelli delle imprese, ma continuiamo a lavorare affinché le priorità del comparto e delle Piccole e Medie Imprese vengano ascoltate e affrontate”. Nel corso dell’assemblea, sono stati ricordati i principali temi su cui USC è attivamente impegnata: dall’accordo di associazione con l’Unione Europea, alla revisione della normativa fiscale, passando per le semplificazioni nei sistemi di pagamento, la parità di trattamento tra imprese, l’informatizzazione e il dialogo tra uffici pubblici. Un momento particolarmente significativo è stato la condivisione del bilancio 2024, che registra un saldo positivo di gestione, in crescita rispetto al 2023, che ha permesso di continuare ad investire nell’informatizzazione dell’USC. L’assemblea ha approvato il bilancio all’unanimità. Tra i punti all’ordine del giorno anche le modifiche statutarie, approvate all’unanimità, che aggiornano la struttura associativa alla realtà odierna, riconoscendo la trasformazione del tessuto commerciale da ditte individuali a società strutturate, il valore dell’esperienza di chi è stato Imprenditore, l’introduzione del codice etico. Grande interesse ha suscitato il lancio del progetto “Vetrine Web”, uno strumento digitale a disposizione di tutti gli associati, che potranno disporre di una propria pagina vetrina online ospitata sui server dell’USC. Il progetto nasce come naturale evoluzione del “Calendario Eventi a San Marino” che ha già raggiunto i vertici delle ricerche online. “Abbiamo deciso di mettere la nostra visibilità a disposizione dei nostri associati”, ha spiegato la Presidente Urbinati. “Vetrine Web” si rivolge sia alle attività prive di una presenza digitale, sia a quelle già online, offrendo un canale aggiuntivo per raggiungere pubblico e clienti, anche al di fuori dai confini sammarinesi ed una immagine dinamica della realtà imprenditoriale sammarinese. Il vicepresidente Diego Valentini ha illustrato le attività legate al coinvolgimento dei giovani, in particolare attraverso un progetto formativo con il Liceo Economico di San Marino, che prevede tra l’altro stage aziendali per avvicinare i ragazzi al mondo del commercio. Valentini auspica di proseguire con queste iniziative rivolte al futuro nonché ai nostri giovani. L’assemblea si è conclusa con un sentito ringraziamento ai presenti e con il rinnovato impegno dell’USC nel rappresentare con serietà, competenza e visione il mondo del commercio e delle Piccole Medie Imprese sammarinesi.

C.s. Unione Sammarinese Commercio e Turismo

