Usc: 'Ciao Tonino'

Usc: 'Ciao Tonino'.

Unione Sammarinese Commercio e Turismo saluta l’Amico Tonino. Persona discreta e onesta dalle indiscutibili qualità umane, sempre pronto a perseguire le ingiustizie sostenendo i più deboli, sempre pronto a battagliare per l'Associazione anche nei momenti più difficili. Socio storico, ha dedicato più di mezzo secolo a questa associazione in maniera attiva e presente, con grande generosità, capacità e schiettezza. Una persona di inestimabile valore per tutti, soprattutto per chi ha avuto l’onore di conoscerlo. Le più sentite condoglianze alla famiglia da parte di tutti noi.

cs Unione Sammarinese Commercio e Turismo

