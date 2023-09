USC: Congratulazioni a Giorgia Boutique

Unione Sammarinese Commercio e Turismo si congratula con Giorgia Boutique e tutto il suo staff, ma in particolare con Giorgia Gasperoni per il prestigioso traguardo raggiunto dei 50 anni di attività. Giorgia è stata una figura fondamentale per la nostra associazione, ricoprendo negli anni diversi importanti incarichi, l’impegno che da sempre la contraddistingue non poteva che aiutarla a raggiungere i festeggiamenti di un anniversario così notevole. Auguriamo a tutta la famiglia Giorgia Boutique un luminoso futuro con tanti nuovi obiettivi da raggiungere.

Comunicato stampa

Unione Sammarinese Commercio e Turismo

