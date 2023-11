USC: Cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Arzilli

Unione Sammarinese Commercio e Turismo esprime profondo cordoglio unendosi al dolore dei familiari per la scomparsa di Giuseppe Arzilli presidente USC dal 1972 e per i successivi due decenni.

La sua leadership e dedizione hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia di questa associazione e la sua assenza sarà profondamente sentita da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare con lui.

Pinuccio, sei stato una figura carismatica hai ricoperto ruoli importanti nel panorama politico sammarinese, eletto per tre volte alla massima carica dello Stato, sei stato determinante per lo sviluppo del settore della gioielleria nella Repubblica di San Marino.

Nessuno dimenticherà mai quanto ti sei speso e dedicato allo storico progetto “In Repubblica Conviene” rimasto ancora oggi nell’immaginario collettivo. Il tuo spirito battagliero, mai sopito, continuerà a guidare il nostro cammino anche grazie all’attuale presenza nel nostro Consiglio Direttivo di tuo figlio Marco che, come te, seguendo le tue orme, è stato alla guida di questa Associazione e successivamente personaggio politico di spicco.

Le nostre più sentite condoglianze vanno alla tua famiglia e a tutti i tuoi cari in questo momento di grande dolore.

Che la tua memoria sia di conforto ed ispirazione per tutti coloro che ti hanno amato e stimato.

Ciao Pinuccio



