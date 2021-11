USC: Dalle parole ai fatti concreti

Dialogo, sinergia e volontà…risultato…risoluzione delle criticità.

Unione Sammarinese Commercio e Turismo da sempre è impegnata, nel ruolo che gli compete, mediante il dialogo con i propri associati nella ricerca delle possibili risoluzioni delle tante criticità che attanagliano le aziende imprenditoriali.

In questo caso, dopo tante parole e incontri, grazie alla sinergia creata tra la nostra associazione nella persona del rappresentante della categoria carburanti Luca Fabbri, grazie ai distributori di carburante della Repubblica, grazie ad ASE-CC nella persona del Dir. Denis Cecchetti, grazie a BKN301 nella persona di Stiven Muccioli e il suo staff, è stato raggiunto un importante obiettivo con la risoluzione della problematica in merito alla mancata accettazione delle carte di credito nelle colonnine self service durante gli orari di chiusura, infatti, nei prossimi mesi, finalmente, tutti i consumatori avranno la possibilità di pagare con Carta di Credito/debito in tutti Self-service di carburante presenti nella Repubblica di San Marino.

Breve crono storia: dopo l’avvento del circuito Tpay nel 2019 si era interrotto il servizio di pagamento con carte di credito nelle colonnine Self-service. Questo ha prodotto, oltre ai mancati incassi da parte degli esercenti, ingenti e mancati introiti anche per le casse dello Stato.

Dal lontano 2019 ci siamo da subito attivati per ripristinare il servizio e dare la possibilità di pagamento con Carte di Credito/debito anche nei self-service di carburante della Repubblica.

Grazie al dialogo, alla sinergia ma soprattutto alla volontà di tutte le parti sopra menzionate, abbiamo il piacere di comunicare che nel prossimo e brevissimo futuro sarà nuovamente possibile pagare con Carta di Credito/Debito nelle colonnine self-service dei distributori di carburanti in Repubblica.

Da una parte BKN301 ha finanziato e ha terminato in questo mese di novembre 2021 le necessarie Certificazioni di tutti i modelli delle colonnine Self-service, mentre, dall’altra parte, tutti i distributori stanno investendo nelle sostituzioni o aggiornamenti delle colonnine Self-service e relativi hardware e software.

Il direttivo USC intende esprimere un grande ringraziamento in primis agli esercenti interessati per l’impegno, la costanza e per gli investimenti che stanno attuando nelle proprie aziende.

Inoltre, ringraziamo il Dir. di ASE-CC Denis Cecchetti per la sensibilità e l'interessamento dimostrato ponendo al centro la problematica facendo dialogare le parti direttamente interessate.

Si ringrazia Stiven Muccioli (BKN301) per essersi attivato tecnicamente non appena venuto a conoscenza di questa particolare mancanza di servizio di pagamento in Repubblica.

Abbiamo sempre affermato, ed i numeri lo confermano, che il settore carburanti versa e garantisce ingenti introiti nelle casse dello Stato, ed ora, grazie a questa nuova implementazione tecnica possiamo preventivamente prevedere che gli introiti potranno aumentare di diversi punti percentuale.

Chiediamo a tutte le Istituzioni una maggiore considerazione verso questo settore e verso tutti i settori esistenti in Repubblica in quanto, come dimostrato anche in questo frangente, se c’è dialogo, sinergia e volontà si possono trovare le soluzioni operative a qualsiasi problematica o impedimento “lavorativo” delle aziende di tutti i settori presenti in Repubblica.

Comunicato stampa

Unione Sammarinese Commercio e Turismo