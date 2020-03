USC: "È vitale fare squadra"

Il propagarsi del Covid-19, evento eccezionale e “inaspettato” che sta condizionando la vita personale e la nostra vita lavorativa, ci deve far riflettere su molti aspetti. Per quanto riguarda il sistema Economico, e non abbiamo usato la parola “SISTEMA” a caso, dobbiamo avere la consapevolezza che FARE SQUADRA è di vitale importanza e OSSERVARE RIGOROSAMENTE TUTTE LE INDICAZIONI E MISURE SANITARIE è un OBBLIGO che ognuno di noi ha il DOVERE di rispettare e far rispettare agli altri per uscire quanto prima da questa situazione di assoluta emergenza. L’Unione Sammarinese Commercio e Turismo si è sempre impegnata, sensibilizzando i vari governi, affinché salvaguardassero tutte le imprese esistenti sul territorio. Purtroppo ci risulta che ciò sia stato effettuato solo in parte, ora che avremmo bisogno di un tessuto commerciale in “salute” per reggere l’impatto che, come abbiamo già annunciato precedentemente, sicuramente ci sarà e di cui ancora non conosciamo l’entità, chiediamo al governo di farsi garante nel sostenere tutte le attività che hanno una reale necessità per sopravvivere e mantenere i propri dipendenti. Nella consapevolezza di quanto sia necessario fornire il servizio alla collettività, che ogni impresa commerciale offre ogni giorno, dovremmo, ognuno con le proprie possibilità, contribuire a far sì che le stesse imprese sopravvivano per poi proseguire successivamente, a questo evento, con la propria esistenza lavorativa. Come abbiamo già annunciato, il tavolo di “crisi” e già in piedi e sono già state presentate le richieste per tutte le categorie. Ora, OGNUNO deve fare la sua parte.

c.s. Unione Sammarinese Commercio e Turismo



