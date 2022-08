USC. Giornate Medioevali 2022 e ringraziamenti

Unione Sammarinese Commercio e Turismo intende esprimere il proprio compiacimento per la buona riuscita dell'evento Giornate Medioevali 2022 che, nonostante il poco tempo di preavviso, ha visto la partecipazione attiva da parte della nostra associazione nel coinvolgere le attività del Centro Storico nostre associate. A tal proposito esprimiamo il nostro ringraziamento agli organizzatori e a tutti gli operatori che, aderendo attivamente, hanno contribuito, anche con le aperture serali delle proprie attività, alla buona riuscita dell'evento. Ringraziamo inoltre il Segretario di Stato al Turismo, tutto il suo Staff e l’Ufficio del Turismo per la moltitudine di eventi in programmazione ma vogliamo esprimere alcune considerazioni successivamente alle recenti dichiarazioni apparse sulla stampa da parte dello stesso Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati. Da anni chiediamo che l'assegnazione degli eventi in centro storico avvenga l’anno prima del loro svolgimento, ritenendo indispensabile una progettazione di marketing efficace ad ampio raggio che porterebbe sicuri benefici al Paese sia in termini di informazione turistica sia per la programmazione necessaria da parte di tutte le attività interessate. Va da sé che i ritardi della programmazione degli eventi, così come quelli “last minute”, non favoriscono un’efficace divulgazione delle manifestazioni presenti in territorio. In merito alle “mancate risposte da parte delle associazioni”, vogliamo far presente che il nostro ruolo è quello di comunicare, tenere informati e sensibilizzare gli associati di tutto quanto viene comunicato o proposto dalle Istituzioni e ci teniamo a sottolineare che ogni singola comunicazione viene resa accessibile ad ogni singolo associato. Inoltre, precisiamo che “le porte aperte” non bastano a risolvere i tanti problemi già da noi manifestati in diverse occasioni e se vogliamo parlare di mancate risposte rimaniamo a disposizione, nelle sedi opportune, per elencare gli ultimi due anni di tentativi di confronto a tutto tondo o proposte che ad oggi rimangono prive di un sostanziale riscontro. Grazie!

