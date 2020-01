Usc: "Il Natale delle Meraviglie...ma non per tutti"

È con grande rammarico che abbiamo dovuto assistere, durante le ultime festività natalizie, ad un “evento”: l’assenza assoluta di luminarie nei Castelli periferici. Gli addobbi natalizi sono sempre stati scarsi ed insufficienti, ma i quattro fari, posti all'interno degli alberi, piuttosto che dare il benvenuto nella Repubblica del Natale delle Meraviglie infondevano una tristezza infinita. Nel caso specifico stiamo parlando del Castello di Serravalle, Castello in cui vive 1/3 della popolazione Sammarinese, uno dei più produttivi della Repubblica, visto che accoglie il maggior numero di aziende e istituti bancari, nonché l'ingresso principale della Repubblica di San Marino. Giunte di Castello “battete un colpo”, è arrivato il momento di riappropriarvi del ruolo che vi compete perché siete le prime istituzioni a contatto con tutta la popolazione e nessuno meglio di voi può raccogliere istanze, osservazioni e segnalazioni che provengono dai cittadini. Non stiamo chiedendo ulteriori investimenti in un momento di “vacche magre”, intendiamo solo porre l'accento sulla mancanza assoluta di un progetto trasparente e condiviso. Partendo dal nostro Centro Storico, coinvolgendo i nove Castelli della Repubblica, perché il Natale possa diventare di tutti.