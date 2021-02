USC: Nessuno escluso

Apprendiamo dagli organi di stampa che successivamente alla visita del Fondo Monetario Internazionale viene espresso un giudizio positivo con grande soddisfazione da parte delle istituzioni.'

Si va dicendo che “c'è crisi nel paese ma il sistema finanziario è resiliente”.

C'è da rallegrarsi di questo risultato? Il Sistema sta reggendo? Chissà!

Le ingenti “iniezioni” di risorse pubbliche investite per sostenerlo hanno prodotto un ritorno economico per tutto il Paese oppure stiamo assistendo all'ennesimo risultato vanificato dall’assenza di un ragionamento di sistema?

è più che evidente che se le stesse attenzioni e lo stesso impegno fossero stati rivolti anche a sostenere l’universo rappresentato dalle PMI, avremmo ottenuto ben altri risultati.

Tutte le problematiche da affrontare, ora divenute improrogabili, sono state affrontate a “chiacchiere e proclami “dagli esecutivi degli ultimi decenni e mai prese in carico con la volontà politica di risolvere concretamente le difficoltà che gli operatori di tutti i settori stavano affrontando nel fare impresa a San Marino producendo un unico risultato: centinaia di operatori in “bilico” in tutti i settori.

Ora, forse, qualcuno comincia a rendersi conto che le PMI, tutte, nessuna esclusa, sono sempre state la risorsa più preziosa per questo Stato.

Sono stati commessi tanti errori e sperperate tante risorse pubbliche, risorse che, ribadiamo, appartenevano a tutti i cittadini, NESSUNO ESCLUSO.

Unione Sammarinese Commercio e Turismo ritiene che, prima di pensare a qualsiasi riforma, sia necessario prendere coscienza degli errori commessi, analizzarli, e cambiare alla base le regole di un Sistema che ha prodotto solo incertezza, ingiustizie, iniquità e disparità di trattamento in ogni ambito sociale ed economico.

È arrivato il momento di sostenere le PMI anche, e non solo, attraverso un sistema bancario che deve ritornare ad essere al fianco delle imprese, trovando anche soluzioni sostenibili per le tante Imprese, spesso a conduzione familiare, che hanno dovuto, e non scelto, di chiudere la porta della propria attività senza nessuna tutela o ammortizzatore sociale.

Non possiamo più accettare e sopportare che solo a una parte di questo Paese venga richiesto, ancora una volta, di fare sacrifici e di rimboccarsi le maniche.



Comunicato stampa

Unione Sammarinese Commercio e Turismo



