Usc: Non diremo mai… l’avevamo scritto e detto!.

Non diremo mai… l’avevamo scritto e detto! Unione Sammarinese Commercio e Turismo esprime i propri migliori auguri di buone feste a tutti gli Operatori che stanno “combattendo” ogni giorno per continuare ad investire e credere nel proprio lavoro e nelle proprie attività. Già in occasione del Natale 2020 2021 avevamo prodotto il protocollo n. 94/2020 dove veniva richiesto al Congresso di Stato, e per conoscenza giunta di castello di città il direttore di San Marino e Rtv, un Natale alternativo e in sicurezza che prevedesse illuminazione mediante videomapping e intrattenimento musicale mediante casse acustiche posizionate nelle piazze principali, ritenendo indispensabile evitare qualsiasi spreco inutile di denari pubblici o della collettività in un momento di “casse vuote”.

Purtroppo, non siamo stati presi in considerazione sia nel precedente 2020 sia nell’attuale 2021. Caro Babbo Natale, se potessimo esprime alcuni desideri chiederemmo prima di tutto, anche se forse può sembrare scontato, l’uscita da questa situazione, salute e serenità per tutta la popolazione. Per le Aziende, oltre a quanto sopra, chiederemmo di non mollare mai. Per le Istituzioni, tutte, chiederemmo, fino a quando i decreti permetteranno le aperture dei centri benessere, un lungo bagno di lungimiranza, di ragionamento, di buon senso, di ascolto e non sarebbe male se dopo il lungo bagno potesse conservarsi la costanza delle giuste azioni intraprese e la dovuta correzione delle scelte inopportune. Comunque vada o com’è andata, auguriamo a tutti di trascorrere serenamente le festività con le persone a voi più care.

Unione Sammarinese Commercio e Turismo

