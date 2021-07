Usc: Non è da addebitare alle associazioni il mancato servizio navetta in centro storico

Finalmente si era trovata la “quadra” mettendo tutti d’accordo. Finalmente a differenza degli ultimi anni era è stato proposto un servizio di trasporto o navetta che dir si voglia a disposizione dell’utenza, previste due linee con partenza dal P9 (Parcheggione o Piazzale Nazioni Unite), ma poi il diritto al business non ha più collimato con l’idea di servizio navetta che tutte le associazioni richiedevano. Una ulteriore nostra proposta era la realizzazione di una cartellonistica adeguata a disposizione del turista o utenza che indicasse i tempi di percorrenza per raggiungere i monumenti e musei presenti nel centro storico. In via ufficiosa/ufficiale, Unione Sammarinese Commercio e Turismo (USC) si era resa disponibile a finanziare per intero la realizzazione della cartellonistica in prossimità delle varie fermate. Questo per una informazione puntuale e per dare completa libertà di scelta al visitatore secondo la propria volontà o necessità. Il nostro obiettivo era quello di proporre un servizio a disposizione del turista e anche al servizio degli operatori del centro storico, quindi si era chiesto un servizio che iniziasse alle ore 9:00 del mattino dato che questo è l’orario limite di accesso al centro storico per quanto riguarda il carico/scarico dando così la possibilità agli operatori di lasciare liberi il più possibile i parcheggi a disposizione dei visitatori. Per dovere di cronaca teniamo a precisare che non è stata data nessuna risposta da parte della Segreteria di Stato né in merito alla cartellonistica né sugli orari di inizio e fine servizio. Presso la Segreteria di Stato per il Turismo si sono svolti alcuni incontri, di seguito alcuni estratti delle risultanze: “Nel corso dell'incontro, le Associazioni hanno concordato sulla necessità del servizio articolato nelle modalità definite nel documento. Tuttavia, sono emerse le seguenti richieste di ridefinizione relativamente a quanto segue:” linea 1 (fino Ex. Stazione e Porta del Paese o Piazzale Calcigni) percorso circolare parte bassa per ovviare al malfunzionamento o la “poca capienza “degli ascensori; linea 2 in salita destinazione P3 e P6/P7. “Entrambe le linee devono prevedere la gratuità per i portatori di disabilità, donne in stato di gravidanza, bambini al di sotto di una certa età, anziani, a garanzia di un Turismo Sostenibile e Accessibile, inclusi gli abbonati ai parcheggi e gli operatori commerciali.” In aggiunta, da parte della nostra associazione, non vi è stato nulla da disquisire in merito alle tariffe o eventuali prezzi da applicare al servizio da parte dell’operatore che avrebbe svolto il servizio in quanto riteniamo non sia di nostra competenza stabilirne i costi. In sintesi: come mai il “servizio” non è stato attivato? Una cosa però vogliamo ribadirla: qualsiasi servizio è accoglienza e dovrebbe essere previsto prima della realizzazione di qualsiasi progetto, perché ogni servizio reso sta alla base dell’accoglienza turistica.

Cs Unione Sammarinese Commercio e Turismo

