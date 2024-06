USC ospita i ragazzi della Scuola Secondaria Superiore

Il 16 maggio scorso 26 alunni del secondo anno del Liceo Economico Aziendale della Repubblica di San Marino, hanno partecipato ad un mini-stage presso alcune attività economiche del centro storico per vivere e toccare con mano l'utilizzo dei pagamenti elettronici e relativo sistema fiscale Smac card. Poche ore sfruttate al massimo che hanno permesso di coinvolgere i nostri giovani, il futuro del nostro paese, in maniera più ampia coinvolgendoli nelle varie fasi di vendita al pubblico dimostrando loro l'importanza di poter dialogare in altre lingue o di come approcciarsi all'accoglienza del cliente. Unione Sammarinese Commercio e Turismo intende ringraziare il Liceo Economico Aziendale per l'opportunità di collaborazione concessa, inoltre un sentito ringraziamento va agli operatori economici per aver dedicato il loro tempo e trasmesso ai ragazzi la loro passione, esperienza e professionalità dimostrando che operare nel settore commerciale potrebbe essere una buona opportunità e una valida scelta per il loro futuro. Rinnovando i ringraziamenti auspichiamo la continuazione di queste iniziative e ci rendiamo disponibili sin da ora a proseguire queste esperienze rivolte ai ragazzi anche per i prossimi anni.

c.s. Unione Sammarinese Commercio e Turismo