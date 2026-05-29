USC ospita i ragazzi della scuola secondaria superiore

Anche nel 2026 prosegue la collaborazione tra Unione Sammarinese Commercio e Turismo e il Liceo Economico Aziendale della Repubblica di San Marino, con l’obiettivo di offrire agli studenti un’occasione concreta per avvicinarsi al mondo del commercio e dell’impresa. Sulla scia dell’esperienza maturata negli anni precedenti, gli alunni del secondo anno hanno preso parte a un mini-stage presso alcune attività economiche del centro storico, vivendo da vicino l’utilizzo dei pagamenti elettronici, del sistema fiscale SMaC Card e apprendendo nozioni basilari sulla gestione di una piccola impresa. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di crescita e orientamento, permettendo ai ragazzi di confrontarsi con le diverse fasi della vendita al pubblico e di comprendere sul campo l’importanza dell’accoglienza del cliente, della capacità di relazione e della conoscenza delle lingue straniere, aspetti sempre più centrali per chi opera nel settore commerciale e turistico. In poche ore, i giovani hanno potuto vivere un’esperienza concreta e coinvolgente, utile a rafforzare il legame tra scuola e mondo del lavoro. Il progetto continua inoltre a distinguersi per la partecipazione attiva degli operatori economici del territorio. Anche quest’anno, infatti, imprenditori appartenenti a diversi settori del commercio hanno condiviso con gli studenti la propria esperienza professionale, raccontando il percorso che li ha portati a intraprendere la loro attività e rispondendo con Comunicato stampa USC del 29 maggio 2026 disponibilità alle domande e curiosità dei ragazzi, direttamente in aula. Un momento di confronto diretto che ha permesso agli alunni di cogliere più da vicino il valore dell’iniziativa imprenditoriale e le opportunità offerte dal comparto commerciale. Unione Sammarinese Commercio e Turismo desidera rinnovare il proprio ringraziamento al Liceo Economico Aziendale per la preziosa collaborazione e agli operatori economici che hanno messo a disposizione il loro tempo, la loro esperienza e la loro professionalità, contribuendo a trasmettere ai giovani la passione per il lavoro e l’importanza di guardare al settore commerciale come a una concreta opportunità per il proprio futuro. Nel confermare la piena disponibilità a sostenere anche nei prossimi anni iniziative di questo tipo, auspichiamo che tali esperienze possano continuare a crescere e a rafforzarsi nel tempo.



c.s. Unione Sammarinese Commercio e Turismo











