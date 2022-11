Usc plaude agli autisti dell'AASSP

Unione Sammarinese Commercio e Turismo intende esprimere un plauso agli autisti dipendenti dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici del settore trasporti che con spirito di sacrificio si sono resi disponibili, anche nei giorni festivi, a svolgere il servizio navetta in centro storico in sostituzione degli ascensori fermi per manutenzione. Le segnalazioni che la nostra associazione sta ricevendo in merito, da parte degli operatori economici che usufruiscono del servizio, sono più che positive soprattutto per quanto riguarda la disponibilità e la gentilezza dimostrata dagli autisti, questo a dimostrazione che se c'è buon senso fare sistema è possibile. Quanto contano le piccole cose! Tanto, davvero tanto. Piccoli gesti di accoglienza che anticipano una visita da ricordare e che sarà ricordata e divulgata. Ogni sistema inizia da qui, dalle piccole cose. Questi sono i lavoratori che ognuno vorrebbe all’interno della propria azienda. Da parte nostra continueremo a chiedere che il servizio possa essere ampliato ed esteso durante tutto l’arco dell'anno (come da nostra proposta presentata già a fine 2021), soprattutto a coprire il periodo del Natale delle Meraviglie periodo di maggiore affluenza e che non venga interrotto a fine novembre come annunciato dal comunicato stampa di AASS, convinti che ogni servizio reso alla collettività e ai turisti sia il primo importante biglietto da visita per la valorizzazione di un paese. Un grazie da parte di tutti a questi lavoratori a dimostrazione che, anche nel settore pubblico le professionalità così come le risorse umane ci sono e non sempre è necessario andarle a cercare chissà dove.

