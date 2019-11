SM BY TRAIN Usc: prendiamo le distanze dall'atteggiamento della Segretria Territorio

Usc: prendiamo le distanze dall'atteggiamento della Segretria Territorio.

L’Unione Sammarinese Commercio e Turismo (USC) prende le distanze dall’atteggiamento strumentale tenuto dalla Segreteria di Stato Territorio Ambiente e Turismo in merito alla gestione del progetto SM by Train. Un piccolo excursus: negli ultimi anni il trenino su gomma è stato fonte di scontro e divisione nel centro storico, spaccando di fatto un equilibrio già reso instabile dalla forte contrazione dei flussi turistici. l’USC ha più volte ribadito la necessità di trovare una alternativa che potesse essere la più condivisa possibile da parte di tutti gli operatori del centro storico. Nonostante tutte le proposte dell’Associazione, e non ultima la proposta effettuata dagli operatori del centro storico TUTTO, che AUTONOMAMENTE si sono recati in Segreteria, il metodo è sempre lo stesso: prima la Segreteria stipula gli accordi, avvenuti a quanto pare a luglio 2019, poi a distanza di mesi richiede il parere delle associazioni a giochi già fatti. L’USC vuole un servizio tutto l’anno, l’USC vuole un servizio degno di questo nome e che possa servire a TUTTI: turisti, disabili, lavoratori dipendenti, famiglie e perché no a tutti i sammarinesi. L’USC chiede da anni regole certe e il rispetto delle stesse, in particolare quando riguardano le operatività istituzionali. Caro Segretario, se ancora a fine legislatura siete qui a giocare con i “TRENINI” non ci resta che ribadire: mettiamo FINALMENTE la parola fine allo scempio che questo Segretario di Stato ha perpetrato per 3 lunghi anni. ADESSO…. BASTA.....Andate a casa una volta per tutte.



I più letti della settimana: