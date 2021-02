Usc: proposte per non dover emigrare

Settimana fitta di incontri nella quale Unione Sammarinese Commercio turismo è stata ricevuta dai Segretari di Stato di competenza portando ai tavoli gli argomenti di stretta attualità. Mai come nell'ultimo anno appena trascorso abbiamo compreso quanto il nostro sistema economico necessiti di un cambio di passo e di un equilibrio ancora tutto da raggiungere. Il percorso delle riforme, non sempre necessarie, richiederà tempo e confronti serrati, tempo che gli operatori non hanno più a disposizione. Lo si evince dal risultato del sondaggio che USC ha proposto ai propri associati, risultato esposto al Segretario alle Finanze, evidenziando le necessità espresse dagli operatori per sostenere le proprie attività in attesa di una libera circolazione fondamentale per il settore turistico commerciale e necessaria per tutto il resto del comparto commerciale e per tutto il Paese. Siamo convinti che in questa fase si debba sostenere l'economia reale prodotta dalle piccole medie imprese e investire sul rilancio dei punti cardine del nostro sistema economico, turismo, commercio, servizi, artigianato ecc. Del resto anche il Fondo Monetario evidenzia da anni questa necessità, sostenere l’economia reale, in parallelo alle possibili riforme. Altro tema caldo affrontato con i Segretari agli Esteri e Industria è il settore del Commercio Online. All'incontro, USC ha fortemente voluto porre l'accento sulle gravi problematiche e distorsioni presenti in un settore, come questo, in forte espansione causate dalla mancanza di normative certe e la mancanza di accordi con la vicina Italia. Dalla viva voce degli operatori accompagnati dai loro professionisti, si sono affrontati i nodi cruciali che impediscono, ad oggi, la possibilità di continuare a rimanere ad operare in Repubblica evidenziando le azioni da intraprendere nell’immediato e non più procrastinabili. Azioni necessarie al fine di fermare “l'emorragia” di aziende costrette ad emigrare, fuori confine, producendo mancato introito per lo Stato e lavoratori in disoccupazione. Unione Sammarinese Commercio e turismo, ora più che mai, chiede regole certe non interpretabili; protezione e rilancio dell'economia reale; volontà politica di intraprendere le azioni necessarie per abolire individualismi ed escamotage da parte di qualcuno che hanno prodotto disparità e distorsioni in tutti i settori della nostra economia e danno d’immagine; il coraggio e la capacità di individuare le priorità e le modalità di applicazione sostenibili dal nostro piccolo Stato; USC sarà sempre disponibile al confronto rappresentando ai tavoli di lavoro la voce degli imprenditori in questo necessario percorso di rilancio e ristrutturazione del nostro Sistema Economico ad iniziare dalla completa ristrutturazione anche della Pubblica Amministrazione, tutta. Il nostro sistema non solo è in ritardo ma è da molti anni fuori strada, è obsoleto e ingessato da normative e mancanza di accordi che non sono più sostenibili dagli operatori esistenti. Solo con azioni concrete e volontà politica potremo affrontare le sfide che ci attendono per il futuro... stiamo facendo proposte per non dover “emigrare” ...

c.s. Unione Sammarinese Commercio Turismo