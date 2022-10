Usc ringrazia gli associati per la serata del 26 ottobre

Nella serata di mercoledì 26 ottobre u.s. si è svolto l’incontro con gli Associati del Centro storico della capitale organizzato da Unione Sammarinese Commercio e Turismo. E’ stato un primo incontro di confronto sui vari argomenti all’ordine del giorno compreso il prossimo rinnovo dell’appendice del Contratto di Lavoro Commercio Turistico (CCNL). Vogliamo ringraziare tutti i presenti alla serata estendendo i ringraziamenti anche ai non presenti che hanno in ogni caso manifestato interesse e vicinanza agli argomenti trattati. In modo particolare ringraziamo il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati che ci ha onorato della sua breve presenza rendendosi disponibile ad interloquire con i presenti rispondendo inoltre alle loro domande esponendo e spiegando la futura organizzazione del Natale delle Meraviglie 2022. E’ stato un confronto diretto molto apprezzato dai presenti dove si sono affrontate altre tematiche che riguardano i progetti futuri del Turismo. Nella serata, in merito all’argomento dell’eventuale contributo volontario da parte degli operatori economici per le “Luminarie 2022/2023”, Unione Sammarinese Commercio e Turismo si è resa disponibile a collaborare per la raccolta degli eventuali contributi economici degli Operatori, di qualsiasi importo, e successivamente riconoscerli alla Segreteria come indicato nella comunicazione del 26 luglio 2022 Prot.n. 71675/2022. Durante la serata si è parlato dell’evoluzione strutturale che l’associazione ha avuto in questi anni ad iniziare dallo Statuto, dell’organizzazione informatica, dei progetti in corso presentati e delle collaborazioni intraprese con le aziende del settore in merito alla formazione degli operatori e dei propri dipendenti. Questi incontri proseguiranno secondo le esigenze e richieste degli associati annunciando che è in corso l’organizzazione di un’altra serata con tutti i nostri Associati della Repubblica per proseguire il confronto necessario.

